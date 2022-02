KB금융, 신임 사외이사 후보에 'IT 전문가' 최재홍 교수 추천

[아시아경제 부애리 기자] KB금융지주 사외이사후보추천위원회(사추위)가 최재홍 강릉원주대 멀티미디어공학과 교수를 신임 사외이사 후보로 추천했다.

사추위는 24일 신임 사외이사 1명, 중임 사외이사 6명을 사외이사 후보로 추천했다. 이 후보들은 다음달 25일 개최되는 정기주주총회의 의결을 거쳐 정식 선임된다.

임기 2년의 신임 사외이사로 추천된 최 후보는 대한민국 모바일앱어워드 심사위원장, NHN재팬과 e-삼성 재팬의 사업고문 등을 역임했다. 최 후보는 카카오 사외이사를 6년간 역임하면서 스타트업 카카오가 대기업으로 성장하는 과정을 함께 한 국내 대표 ICT 전문가다.

KB금융은 "신임 후보의 디지털에 대한 전문적인 지식과 풍부한 경험들은 KB금융이 넘버원 금융플랫폼으로 앞장서 나가는데 도움이 되고, KB금융 이사회 다양성과 전문성 확대에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

최 후보는 3단계로 운영되는 사추위의 엄격한 사외이사 후보 추천 프로세스를 거쳐 추천됐다. 2015년에 선도적으로 도입한 이 제도는 추천 단계별 수행 주체가 철저하게 분리돼 운영된다. 사추위는 디지털 트렌드를 반영해 2020년 하반기부터 사외이사 후보군 분야에 '디지털·IT'를 추가했다.

기존 사외이사인 선우석호, 최명희, 정구환, 김경호, 권선주, 오규택 등 6인은 임기 1년의 중임 사외이사 후보로 추천됐다.

