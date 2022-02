산청군, 내년 국·도비 예산 보고회서 663개 사업·2729억원 확보 집중키로

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 내년도 공약·현안 사업 추진을 위해 2729억원 규모의 국·도비 예산 확보에 행정력을 집중한다.

군은 24일 오후 이재근 군수 주재로 민선 7기 군수 공약·시책사업 및 2023년 국·도비 예산확보 추진 보고회를 했다.

이번 보고회에서는 부서별로 공약사업과 주요 시책사업, 2023년 국도비 예산확보 추진사업 등 현안 사업에 대해 점검했다.

민선 7기 공약사업은 총 62개 사업으로, 완료됐거나 완료 후에도 계속 추진 사업이 41건(66.1%), 정상 추진 사업이 21건(33.9%)으로 100%의 정상 추진율을 보인다.

공약사업은 ▲2023 산청세계전통의약엑스포 개최 확정 ▲산청 복지단지 신축 ▲장난감 백화점 운영 ▲새마을금고 최초발상지 기념관 건립 ▲대형아파트 건립 유치 ▲곽종석 생가 정비사업 ▲원지 교차로 개선 ▲지방도 1026호(오부 대현~차황 실매) 굴곡도로 개선 ▲삼장천 수변공원 조성 ▲마을 연결 생활 건 도로 사업 ▲전통시장 환경정비(단성, 단계시장) ▲도시가스 공급사업 조기 시행 등이다.

산청군이 추진 중인 국가예산확보 대상 주요 사업 및 공모사업은 ▲신재생에너지 융복합지원사업 ▲자연재해 위험개선지구 정비사업 ▲신명사도 실천 유학 문화체험장 조성 ▲산청읍 옥산지구 도시재생 뉴딜사업 ▲산청군 농촌협약 추진사업 ▲산청군 농촌중심지 활성화 사업 ▲백두대간 V-힐링 스타트업 로드 등이다.

이재근 군수는 “공약사업을 포함한 지역 현안 사업의 추진은 국·도비 확보가 필수 조건”이라며 “구체적인 성과가 나올 수 있도록 행정역량을 집중해 달라”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr