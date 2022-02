시세대비 50%…공공민간임대 '수원역 푸르지오 더 스마트' 임차인 모집

대우건설은 경기도 수원시 팔달구 고등동 주거환경개선사업지구 A-2블록 일원에 들어서는 공공지원 민간임대아파트 '수원역 푸르지오 더 스마트'의 사이버견본주택을 열고 임차인을 모집한다고 24일 밝혔다.

8년간 안정적으로 거주할 수 있는 공공지원 민간임대아파트로 만 19세 이상 무주택 가구구성원에게 거주지의 제한없이 총 가구수의 62%인 177가구를 일반공급한다. 나머지 38%인 108가구는 청년·신혼부부 특별공급이다.

수원역 푸르지오 더 스마트는 지하 2층 지상 15층 5개동 총 285가구 규모이며, 전용면적별 가구수는 69㎡A 52가구, 69㎡B 56가구, 79㎡A 121가구, 79㎡B 52가구, 79㎡C 4가구로 이루어져 있다. 단지는 서울 지하철 1호선·수인분당선·KTX 정차역인 수원역을 도보로 이용할 수 있는 사통팔달의 교통환경을 갖추고 있다.

임대조건은 일반공급과 특별공급이 다르게 책정돼 있다. 일반공급의 표준형 임대조건은 전용면적 69㎡ 기준 보증금 1억8570만 원에 월 임대료 35만9000원이며, 79㎡ 기준 보증금 2억500만원에 월 임대료 38만원으로 책정됐다. 특별공급의 표준형 임대조건은 69㎡ 기준 보증금 1억8280만 원에 월 임대료 25만8000원으로 일반공급의 임대조건보다 조금 더 저렴하다. 또한 표준형 임대조건의 보증금이 부담될 경우 선택형I과 선택형II를 통해 보증금을 낮춰 계약할 수 있다.

공공지원 민간임대아파트에 맞게 주변 아파트 임대시세 대비 50%~80% 수준으로 경제적이며, 무엇보다 8년간 안정적으로 거주할 수 있는 장점이 있다.

특별공급과 일반공급 청약 모두 3월 2일 한국부동산원 청약홈을 통해 신청 가능하다. 당첨자발표는 3월 7일이며, 지정계약일은 3월 11일부터 3월 14일까지이다. 단, 특별공급 중 청년 셰어하우스 청약은 3월 2일, 당첨자 발표는 3월 3일이며 분양사무소에서 별도로 진행한다.

분양사무소는 수원시 팔달구 화서동 93-3번지 일원에 운영 중이며, 입주는 2022년 6월 예정이다.

