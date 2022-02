정부 "GTX-A 24년 개통…B·C도 적기 개통 적극 추진"

국토교통부는 수도권광역급행철도(GTX) A노선을 2024년 개통하는 등 GTX 사업을 올해에도 적극 추진해 나갈 계획이라고 24일 밝혔다.

관련 추진 사업은 총 4개로, 국토부는 ①GTX-A 2024년 개통, ②GTX-B 2022년 중 우선협상대상자 선정, ③GTX-C 2022년 상반기 실시협약 체결, ④서부권 광역급행철도 2022년말 예비타당성조사 신청을 목표로 내세웠다.

먼저 GTX-A는 2019년 6월 착공한 GTX 선도사업으로, 터널굴착 등 공사가 한창 진행되고 있다. 파주 운정역~삼성역(민자)은 2024년 6월, 삼성역~동탄역(재정)은 2023년 12월 준공 목표이다.

올해에는 2024년 개통(민자·재정구간 분리 운영)을 대비해 차량 제작, 임시차량기지 건설, 신호 시스템 설치 등을 착수할 예정이다. 또한, 노선의 대부분이 지하 대심도를 통과하는 터널공사인 만큼 구조물·작업자 안전관리를 더욱 철저히 하고, 진동·소음은 실시간 계측하여 공개하는 등 주민 피해를 최소화한다.

서울시 영동대로 복합개발과 연계된 삼성역 정거장(서울시 위탁)은 사업기간 단축 및 무정차 통과 방안 등을 서울시와 심도 있게 논의할 예정이다.

GTX-B는 2022년 상반기 재정구간 기본계획 고시 및 민자구간 시설사업기본계획(RFP) 고시 목표를 내세웠다.

재정구간은 설계 적정성 검토가 완료(2022년 1월)됐으며, 총사업비가 확정되면 기본계획 고시 등 후속절차를 진행할 계획이다.

민자구간은 KDI에서 RFP(안) 검토를 진행 중으로, 이후 민간투자사업심의위원회(민투심)를 통해 확정하며, 추가역은 지자체 의견수렴 등을 거쳐 사업자가 제안하도록 RFP에 반영할 예정이다.

GTX-C는 지난해 6월 우선협상대상자 선정 후 실시협약 체결을 위한 협상이 진행 중으로, 올해 상반기 실시협약 체결이 목표다.

창동역 등 지역주민과 소통을 강화하기 위해 주민설명회를 개최(3월중)해 사업계획을 구체적으로 설명하고, 주민 의견을 충분히 수렴해 실시협약(안)에 반영할 계획이다.

또한, 사업제안 단계부터 지자체와 긴밀한 논의를 통해 우선협상대상자가 제안한 4개 추가역(왕십리·인덕원·의왕·상록수역)에 대해서는 우선협상대상자의 민자적격성조사 결과 적격성이 확보되어 실시협약(안)에 반영한 상태다. 실시협약(안)은 향후 KDI 검토, 민투심 심의 절차를 거쳐 확정될 예정이다.

서부권 광역급행철도 '제4차 국가철도망 구축계획' 신규사업으로, 사전타당성조사가 진행 중(2021년 11월~)이며 연내 예비타당성조사 신청이 목표다.

안재혁 국토교통부 수도권광역급행철도과장은 "2022년은 GTX-A에 이어 후속사업들의 조기 착공을 준비하는 중요한 시기"라면서 "수도권 교통편의를 획기적으로 개선할 GTX가 적기에 개통되도록 노력을 다하겠다"고 말했다.

