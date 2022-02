전경련 "팬데믹 조약에 경제계 참여 보장해달라"…WHO에 촉구

'팬데믹 국제조약' 조성 과정에 경제계가 핵심 참여자가 될 것을 촉구하는 내용

[아시아경제 박선미 기자] 전국경제인연합회(전경련)가 신(新)팬데믹 조약에 경제계 참여를 보장해달라는 내용의 서한을 세계보건기구(WHO)에 전달했다고 24일 밝혔다.

전경련은 미국, 일본, 독일, 영국 등 주요 17개국 경제단체와 공동으로 앞으로 만들어질 '팬데믹 국제조약' 조성 과정에 경제계가 핵심 참여자가 될 것을 촉구하는 서한을 WHO에 보냈다. ▲정부, 기업, 시민사회가 힘을 합쳐야만 성공적인 팬데믹 대응 가능 ▲이제까지의 팬데믹 대응에서 의료·공중보건 제품·서비스 개발, 리서치 및 역학 데이터 확산, 통신기술 보급 등 민간 경제계의 주요한 역할 강조 ▲민간이 조약 협상의 모든 단계에 주도적으로 참여할 수 있는 의사결정 과정 구축 등의 내용이 담겨 있다.

WHO는 지난해 말 세계적 규모의 전염병 대응을 위한 국제조약을 마련하기로 결의했다. 이에따라 정부간 협상기구를 구성해 24일(현지시간) 1차 회의를 시작으로 조약 작성 작업에 들어간다. 이후 2023년 중간보고서, 2024년 최종보고서를 세계보건총회에 제출할 예정이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr