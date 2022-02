‘박항서 감독 기념메달’ 韓·베트남서 동시 발매

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 베트남 축구 대표팀을 이끄는 박항서 감독의 기념메달이 한국과 베트남에서 동시 출시됐다.

한국조폐공사는 ‘박항서 감독 기념메달’ 3종을 한국과 베트남에서 동시 판매한다고 24일 밝혔다.

기념메달은 ▲금메달(순도 99.9%·중량 15.55g·직경 28mm) ▲은메달(99.9%·31.1g· 40mm) ▲보급형(중앙 황동·안쪽면 백동·바깥쪽 면은 양백인 트라이메탈·10.1g, 28.2mm) 등 3종으로 제작돼 판매되며 디자인은 동일하다.

메달 앞면에는 박 감독과 축구팬이 환호하는 모습을 담았고 한국과 베트남 국기의 상징 문양인 태극과 별을 잠상기술로 표현했다.

뒷면에는 2018년 아세안축구연맹 스즈키컵 결승전이 열린 베트남 하노이 미딩 국립경기장과 골 장면을 표현해 박 감독과 베트남 선수단의 영광을 재현했다.

또 2018년 AFC U-23 챔피언십 대회 준우승 이후 박항서 감독이 선수단에게 전한 “최선을 다했으니 고개 숙이지 말라”라는 문구를 한국어와 베트남어로 표기해 메달의 의미를 높였다.

판매가격(부가세 포함)은 금메달 187만원, 은메달 16만5000원, 보급형 2만7500원이다.

앞서 조폐공사는 우리나라의 국가 브랜드를 제고한 각종 기념메달 사업을 기획해 왔으며 지난해 2월에는 축구계에서 국위를 선양한 박항서 감독 기념메달을 선보이기도 했다.

이어 한국과 베트남 양국에서 동시 출시된 메달은 조폐공사가 딜러를 통하지 않고 현지에서 직접 판매된다는 점에서 조폐공사의 해외 영업에 새로운 지평이 된다는 평가를 받는다. 조폐공사가 딜러를 통하지 않고 기념메달을 출시·판매하는 것은 이번이 첫 사례다.

국내에선 이달 24일~내달 13일 조폐공사 온라인쇼핑몰·풍산화동양행·더현대닷컴·현대hmall에서 예약·접수되며 베트남에선 내달 초부터 쇼피 베트남과 G마켓 글로벌을 통해 사전 예약·접수가 진행된다.

한편 박항서 감독은 2002년 대한민국 축구 국가대표팀 수석코치를 거쳐 2017년 베트남 축구 국가대표팀 감독으로 부임했다.

부임 후에는 2018년 스즈키컵 우승, 2019년 동남아시안(SEA)게임 금메달 등 베트남 축구 수준을 높였다는 평가를 받는다. 이 덕분에 박항서 감독은 베트남 축구계에서 외국인 최초로 베트남 2급 노동훈장을 받는가 하면 ‘국민 파파(PAPA, 아버지)’라는 호칭을 얻으며 현지 국민들로부터 호응을 받았다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr