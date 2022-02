"EU, '우크라 사태' 러 국방장관·비서실장 등 제재 승인"

내일 회원국 정상회의 개최

[아시아경제 정현진 기자] 유럽연합(EU)이 우크라이나 사태 관련 세르게이 쇼이구 러시아 국방부 장관과 안톤 바이노 대통령 비서실장 등 러시아 주요 인사들을 겨냥한 제재를 채택했다고 23일(현지시간) 일간 가디언 등이 보도했다.

보도에 따르면 EU 27개 회원국 정부를 대표하는 기구인 EU 이사회는 이날 러시아에 대한 제재를 공식 채택했다. 이번 제재는 전날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 분리주의 세력인 도네츠크인민공화국(DPR), 루간스크인민공화국(LPR)의 독립을 승인하고 평화유지군 명목으로 군대를 보내기로 한 데 따른 것이다.

호세프 보렐 EU 외교·안보 정책 고위대표는 "(러시아의 이같은 결정이) 불법적이고 용납할 수 없는 것"이라면서 "그들은 국제법과 우크라이나의 영토보전, 주권은 물론 러시아가 한 국제적 약속을 위반하고 위기를 더 확대하는 것"이라고 규탄했다.

가디언은 기자가 목격한 제재 명단 초안에 쇼이구 장관, 바이노 비서실장을 포함해 니콜라이 예브메노프 해군 사령관, 이고르 오시포브 흑해함대 사령관, 세르게이 수로비킨 우주항공군 사령관 등이 포함됐다고 전했다. 여기에 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인, 러시아 관영 TV '러시아 투데이'(RT) 방송 보도본부장 마르가리타 시모니얀 등도 제재 대상에 오른 것으로 전해졌다.

또 이번 제재에는 이 두 지역의 독립 승인 결의안에 찬성표를 던진 러시아 하원 의원 351명 전원이 포함됐다. 이는 우크라이나 영토 보전 위반에 대한 EU의 기존 제재 대상을 추가한 것으로 이와 관련한 제재 대상은 개인 555명, 52개 단체로 늘어나게 됐다.

아울러 푸틴 대통령의 이번 결정에 관여한 러시아 정부 인사들과 DPR, LPR 지역에서 러시아의 작전을 재정·물리적으로 지원한 은행, 기업인과 러시아 올리가르히(신흥재벌), 군 장교 등 27명의 인사와 단체에도 제재가 적용된다. 이들이 자금을 사용할 수 있도록 하는 행위가 금지되며 자산 동결, EU 입국 금지 등도 부과된다.

가디언은 "EU가 제재한 명단을 공개한 것은 아니지만 대상이 미국이나 영국이 발표한 제재 대상보다 광범위하다"고 전했다.

EU 회원국 정상들은 24일 오후 벨기에 브뤼셀에서 특별 정상회의를 열고 향후 대응책을 논의할 예정이다. 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장은 이날 회의를 소집하면서 "우리가 계속해서 단합되고 단호하며 우리의 공동 접근법과 조치를 함께 분명히 밝히는 것이 중요하다"라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr