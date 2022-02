유은혜 "3월 내내 대규모 확진자 발생"…차분하게 대응 당부

[아시아경제 박형수 기자] 유은혜 사회부총리 겸 교육부장관은 "3월 한 달 내내 많은 학생·교직원 확진자가 발생할 것"이라며 "돌발적인 상황에도 학교와 교육지원청 모두 계획하고 준비한 것에 따라 차분하게 대응해 달라"고 당부했다.

유 부총리는 23일 충북 청주교육지원청을 찾아 새 학기 첫날 학생에게 전달할 신속항원검사 키트 준비 현장을 둘러보고 이같이 말했다. 충북교육청·청주교육지원청 직원들과 대한적십자사 충북지사 관계자들에게 격려와 감사 인사를 전했다.

유 부총리는 교육청·지원청의 학교방역 지원 대책과 새로운 방역체계 적용에 따른 현장 의견도 청취했다. 그는 "3월 2일부터 11일까지 새 학기 적응주간을 학교의 오미크론 대응능력을 실질적으로 높이는 기간으로 운영해 달라"고 요청했다.

교육부는 코로나19 오미크론 변이 유행에 따라 교내 확진자 접촉자를 자체 조사해 관리하는 학교 자체 방역 체계를 도입했다.

또한 유치원·초·중·고등학교 학생과 교직원 692만명에게 신속항원검사 키트를 제공하기로 했다. 등교 전 선제 검사를 받을 것을 권고했다. 다음 달까지 검사 키트 6050만개를 제공한다.

학교 방역 체계 도입에 대해서는 현장 혼란과 교원 업무 부담에 대한 우려가 나오고 있다. 유 부총리는 "학생, 교직원, 학부모 모두에게 낯설고 심리적으로 큰 부담을 준다는 것을 알고 있다"면서도 "오미크론 위기 상황에 위축되지 않고 최대한 많은 대면수업을 제공하기 위해 불가피한 부분이 있었다"고 말했다.

