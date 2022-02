中 3000t급 전기 화물선 개발…양쯔강 내항에서 활용

3시간 충전에 120㎞ 운항

탄소 중립과 환경오염 예방, 운송비 절감 효과 기대

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 매체들이 3000t급 순수 전기 선박의 첫 운항을 성공적을 끝냈다고 보도했다. 중국은 지난 2017년 1000t급 순수 전기 선박을 개발한 바 있다.

23일 관영 신화통신 등 중국 매체들에 따르면 중국 장쑤성 전력회사 등이 공동으로 개발한 3000t급 순수 전기 벌크선이 전날 시험 운항을 했다.

이 선박에는 탈부착식 2200kWh 용량의 리튬 인산철 배터리가 장착돼 있다. 배터리 완충 시간은 3시간이며 완충 시 최대 120㎞ 이상 운항할 수 있다고 중국 매체들은 전했다. 이번에 개발된 전기 선박은 중국이 개발한 전기 선박 중 가장 큰 것이라고 중국 매체들은 전했다.

이 선박은 장강(양쯔강)을 운항하는 내항 전기 화물선으로 활용된다. 중국 매체들은 탄소 배출 저감과 환경오염 피해 완화, 운송비용 절감 등의 효과가 있다고 설명했다.

중국 매체들은 지난 2020년 장쑤성 창저우에서 처음 1000t급 전기 화물선을 진수한 바 있으며 2021년에는 순수 전기 구조선, 순수 전기 예인선을 도입한 바 있다고 전했다.

