기회의 도시, 인재의 도시 … 부산시·신세계아이앤씨, 청년 교육기관 설립·운영 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 우수 청년 인재 양성을 위해 신세계아이앤씨와 손을 잡는다.

시는 23일 오후 부산시청서 우리나라 대표기업 신세계그룹 계열사인 신세계아이앤씨와 ‘청년 교육기관 설립 및 운영 협력을 위한 업무협약’을 체결한다.

협약식에는 박형준 부산시장과 손정현 신세계아이앤씨 대표 등이 참석한다.

업무협약은 부산시와 신세계아이앤씨의 청년 인재 양성의 효율적인 협력체계 구축에 목적을 두고 있다.

부산시는 청년 교육기관 설립·운영을 위한 제반 사항 지원과 취·창업 연계 등을 지원한다. 신세계아이앤씨는 기업이 원하는 인재 양성을 목표로 지역 청년을 위한 프로그램 개발과 교육 서비스를 제공할 예정이다.

신세계아이앤씨의 청년 교육기관은 부산 도심 내 접근이 쉬운 지역을 선정, 연내 설립·운영할 예정이다.

교육기관은 ▲소프트웨어 역량 강화 교육 ▲청년 취·창업 대비 역량교육 ▲청년 자기 계발 교육 등을 제공할 계획이다.

글로벌 리테일테크 전문기업 신세계아이앤씨는 신세계 그룹의 IT서비스 기업이다.

인공지능, 클라우드, 스마트리테일 등 다양한 솔루션을 선보이며 기업 디지털 전환의 새로운 방향을 제시하고 있다.

진단, 컨설팅부터 이러닝 콘텐츠와 오프라인 집합 교육과정 개발 등 기업 맞춤형 프로그램을 지원하는 교육 서비스 플랫폼 ‘SSG EDU’도 운영하고 있다.

손정현 신세계아이앤씨 대표는 “청년과 기업이 필요로 하는 내실 있는 프로그램을 제공해 성공적인 민관 협력 사례로 남을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박형준 부산시장은 “부산시와 기업이 협력한 과감한 인재 투자로 부산을 청년에게 ‘기회의 도시’, 기업에는 ‘인재의 도시’로 만들겠다”고 말했다.

