[아시아경제 지연진 기자] 오스템임플란트 오스템임플란트 048260 | 코스닥 증권정보 현재가 142,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 142,700 2022.02.23 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 오스템임플란트, 상폐 심사 대상…거래정지 장기화거래소 "오스템임플란트 상장적격성 실질 심사 결정"[단독] 삼성·LG, 우크라이나 주재원 철수 조치…커지는 전운에 대응 close 는 보통주 1주당 300원을 현금배당하기로 결정했다고 23일 공시했다.

배당금 총액은 31억여원으로, 자기주식(67만5561주) 및 최대주주 보유주식(294만3718주)를 제외하고 산정한 금액이다. 시가배당율은 0.2%다.

