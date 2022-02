풀무원, 한식 정기구독 영양균형식 '정성한상' 출시

[아시아경제 구은모 기자] 풀무원 풀무원 017810 | 코스피 증권정보 현재가 16,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,300 2022.02.23 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 “두부값도 올랐다” 풀무원·CJ제일제당, 가격 인상풀무원, 지난해 영업이익 385억원… 전년比 16%↓청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요" close 은 한국인의 입맛에 맞춘 가정 한식 콘셉트 정기구독 영양균형식단 '정성한상'을 출시했다고 23일 밝혔다.

정성한상은 지난달 풀무원이 업계 처음으로 개인 생애 및 생활주기 맞춤 식단 사업을 시작한 이후 선보이는 성인 영양균형식 브랜드다. 최근 코로나19 확산세가 가파르자 도시락으로 식사를 대체하는 직장인 및 1인 가구가 증가하고 있다는 점을 반영해 출시됐다.

정성한상은 도시락으로 간편하게 한 끼를 해결하면서도 성인 기초대사량과 균형 있는 영양 섭취를 고려하는 소비자 니즈를 반영해 채소 및 단백질 반찬 비중을 높인 잘 차려진 가정식 한상 콘셉트로 구현됐다.

각 메뉴는 성인 남성이 먹어도 든든함을 느낄 수 있도록 평균 550칼로리 수준으로 설계했다. 특히 풀무원의 대표 식물성 단백질 제품인 두부, 두부면 등을 활용한 반찬으로 건강한 포만감을 채울 수 있으며 조리법도 전자레인지에 2~3분만 데우면 돼 간편하게 섭취할 수 있다.

정성한상의 기본 메뉴는 ▲양구시래기 불고기 반상 ▲곤드레나물밥&되비지 반상 ▲바싹불고기 비빔밥 ▲꼬막무침 비빔밥 ▲통채소 새우커리 덮밥 ▲소불고기전골 정식 ▲두부구이 고기반반 정식 ▲주꾸미&매콤불고기 정식 ▲제육볶음&파채두부면 정식 ▲떡갈비 쌈밥 정식 ▲더블까스 정식 ▲함박스테이크&스파게티 정식 총 12개로 구성됐다.

정성한상 도시락은 1인분도 무료로 전국 어디에서나 매일 새벽배송으로 받아볼 수 있고 '디자인밀' 온라인몰을 통해 1~2주 단위 정기구독 서비스로도 이용 가능하다.

편신혜 풀무원식품 FI사업부 영양균형식PM은 “앞으로 한국인의 입맛에 맞춘 다양한 가정 한식 한상 컨셉에 맞춰 지역 대표 메뉴를 활용한 일품 메뉴 및 시즌 한정 도시락 등을 지속적으로 출시할 예정이다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr