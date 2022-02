정의용, 파리서 '사도광산' 외교 행보

[아시아경제 이지은 기자] '인도 태평양 협력을 위한 장관급 회의'(인태 장관회의) 참석차 프랑스 파리를 찾은 정의용 외교부 장관이 22일(현지시간) 사도광산에 대한 우려를 국제사회에 전달했다.

정 장관은 이날 파리에서 오드레 아줄레 유네스코 사무총장을 면담하고, 일본이 한국인 강제노역 현장인 '사도광산'을 세계유산으로 등재 신청한 데 대해 강한 우려를 전달했다.

또 앞서 일본이 유네스코 유산으로 신청한 '일본 근대산업시설' 후속 조치부터 충실히 이행할 수 있도록 사무총장의 각별한 관심과 협조를 당부했다.

일본 정부는 지난 2015년 하시마(일명 군함도) 등 근대산업시설을 세계문화유산으로 등재 신청했지만 여기서 벌어진 조선인 강제 노역에 대해 제대로 설명하지 않았고, 비슷한 강제 노역이 벌어진 사도광산을 추가 등재해 논란이 되고 있다.

이에 아줄레 사무총장은 "사도광산 등에 대한 한국 정부의 우려를 잘 알고 있다"며 일본 근대산업시설 후속 조치 이행 문제에 대해서도 계속 관심을 갖고 노력하겠다고 했다.

또 정 장관은 앞서 열린 인태장관회의에서는 "인도·태평양지역이 다양성과 역동성을 기반으로 빠르게 발전해 왔으나, 역내국간 역사 문제가 여전히 존재한다"고 지적했다. '역사 문제'를 구체적으로 언급하지 않았으나, 사도광산 등으로 갈등을 빚고 있는 한일관계를 염두에 둔 발언으로 보인다.

정 장관은 "다자주의·법치에 기반한 국제질서가 아직 정착되지 못해 불신과 안보 불안이 상존하고 있다"며 "유럽이 과거 역사적 갈등에서 화해를 이끌어내고 다자주의를 통해 단합을 이룬 경험으로부터 인태 지역 협력에 적용할 수 있는 교훈을 얻을 수 있을 것"이라고 말했다.

