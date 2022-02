광주대, 2021학년도 전기 학위수여식…1474명 졸업

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)가 22일 '2021학년도 전기 학위수여식'을 개최했다고 밝혔다.

코로나19 확산 방지를 위해 각 학부(과)별 자체 진행된 제37회 학위수여식에서는 박사 22명과 석사 141명, 학사 1311명 등 총 1474명이 학위를 받았으며 총 444명의 학생이 개인상을 받았다.

성적 최우수상인 이사장상에는 컴퓨터공학과 김은주 씨 등 5명이 수상했으며, 뷰티미용학과 나유민 씨 등 5명은 단과대학 우수상인 총장상을 받았다.

또 학부(과) 우수상에는 간호학과 윤지아 씨 등 43명, 성적우수 학장상은 경영학과 이륜아 씨 등 296명이 수상하는 영예를 안았다.

이와 함께 ▲특별공로상 이사장상 스포츠레저학과 정정훈 씨 ▲공로상 총장상 IT자동차학과 우승현 씨 등 17명 ▲공로상 학장상 국방기술학부 김성준 씨 등 36명 ▲봉사상 총장상 항공서비스학과 최지원 씨 등 14명 ▲봉사상 학장상 뷰티미용학과 변인섭 씨 등 15명 ▲학술문화상 총장상 패션·중얼리학부 안예림 씨 등 21명에게 수여됐다.

김혁종 총장은 "졸업생 모두가 이 시대에 필요한 역량을 갖춘 우수 인재로 거듭났다고 확신한다"며 "앞으로 미래 사회를 선도하는 창의융합형 리더로 성장해 나가기를 바란다"고 말했다.

또 "광주대학교 교직원 모두는 여러분의 미래를 위해 든든한 울타리와 긍지가 되도록 더욱 노력할 것이다"고 강조했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr