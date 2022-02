187억원 증액, 지역경제 활성화에 중점

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 고령군은 2022년 제1회 추가경정 예산안으로 애초 예산인 4103억원보다 187억원(4.58%) 증가한 4290억원을 편성해 군 의회에 제출했다고 22일 밝혔다.

이번 추경 예산안은 민생 경제 안정과 일자리 창출 사업에 중점을 뒀다.

특히 최근 코로나19의 확산세로 재택치료, 방역예산 확충, 사회취약계층, 지산동 고분군 세계문화 유산등재 등의 현안 사업에도 예산을 편성했다.

곽용환 군수는 “최근 오미크론 확산세로 인한 군민의 피해를 최소화하기 위해 예년보다 빠르게 긴급 추경을 편성했다”며, “현안 사업에 차질 없도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

추가예산은 군 의회 심의·의결을 거쳐, 오는 28일 최종 확정된다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr