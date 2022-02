[아시아경제 유현석 기자] 사조동아원 사조동아원 008040 | 코스피 증권정보 현재가 1,285 전일대비 80 등락률 +6.64% 거래량 25,761,306 전일가 1,205 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 상승 마감.. 환율안정, 외인유입, 리오프닝 여파‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제임상 3상 완료! “세종메디칼” 뛰어넘을 NEW 바이오! close 은 지난해 영업이익이 191억원으로 전년 대비 19.2% 증가했다고 22일 공시했다. 같은 기간 매출액은 6.3% 증가한 4121억원이며 당기순이익은 76.3% 감소한 22억7554만원으로 잠정 집계됐다.

