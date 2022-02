“작년에 이어 올해도!” … 부산교육청, 청렴도 1등급 달성 위한 종합계획 발표

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청이 올해 종합청렴도 1등급 달성을 목표로 ‘2022년 청렴도 향상 종합계획’을 수립·시행에 들어간다.

종합계획은 지난 27일 김석준 교육감 주재로 진행한 ‘청렴 추진기획단 회의’결과를 바탕으로 수립했다.

종합계획에는 ‘부패위험 선제대응’, ‘부패통제체제 강화’, ‘부패취약분야 집중개선’, ‘반부패·청렴 문화확산’ 등 4대 추진전략과 20개 추진과제를 담았다.

‘부패위험선제대응’ 전략으로는 부패 신고를 유도하고 부패 척결의 공감대를 확산하기 위해 ‘반부패 집중 신고주간’ 운영, 내·외부 고객 대상 온라인(On-line) 모니터링 실시 등 사전 탐지 시스템을 강화했다.

신고 활성화와 실효성 있는 신고자 보호 제도를 정착하기 위해 ‘변호사 대리신고 제도’를 올해 처음 도입한다. 감사관 직통 ‘청렴폰’ 신고제도도 확대, 운영한다.

내부청렴도 향상을 위해 올해 처음으로 ‘갑질 상담 챗봇(공감 e)’을 개발해 상담·신고를 쉽고 간편하게 처리할 수 있도록 한다.

교육청은 감사관 직통 ‘공감폰(해피SOS)’도 운영한다. 공감폰은 내부직원이 부당한 업무지시, 갑질 등에 대해 상담을 요청하면 감사관이 직접 대면·비대면으로 응대하는 제도이다.

‘부패통제체제 강화’ 전략으로는 교육감 주재 청렴 추진기획단 운영, 시민감사관 제도 개선 등 내·외부의 청렴 실천 의지를 강화한다.

오는 5월19일부터 시행되는 이해충돌 방지법 등 반부패 제도의 이행력 제고 방안 등도 마련해 시행할 계획이다.

‘부패취약분야 집중 개선’ 전략은 ▲공사관리·감독 분야 청렴 체감도 제고 ▲물품계약 분야 투명성·전문성 확보 ▲운동부 운영 청렴도 향상 ▲방과후학교 운영 책임성 강화 ▲사학기관 공공성 강화 등 5개 취약 분야를 집중 관리한다.

운동부 운영에는 지난해 청렴도 측정 결과 부패 경험이 나타난 불법찬조금과 관련해 특정감사를 실시한다.

소규모 단위의 ‘찾아가는 학교 운동부 청렴 컨설팅’, ‘학부모 만족도 조사’ 등 학부모 청렴 인식 개선도 주력할 계획이다.

‘반부패·청렴 문화 확산’ 전략은 청렴 역량 강화를 위해 대상자별 맞춤형 교육을 하고 학교 교직원을 대상으로 전문 강사를 지원하는‘찾아가는 청렴 교육’연수를 올해 첫 도입, 시행한다.

(가칭) 청렴문화·청년서포터즈 운영, 청렴 문화 활동 우수학교 지정 등 다채로운 청렴 문화 활동도 추진한다.

‘청렴문화·청년서포터즈’는 임용 3년 이내 신규공무원으로 구성한 청렴 협의체로 청년의 눈높이에 맞는 창의적인 아이디어를 발굴, 정책에 반영하기 위한 것이다.

부산시교육청은 2015년부터 시행해오던 학교 청렴 노력도 평가를 올해부터 폐지하기로 했다.

학교 현장의 청렴 노력도가 상향 평준화됐고 교직원의 청렴 업무를 획기적으로 가볍게 해 기관주도의 다양한 청렴 정책에 학교 현장의 자발적인 참여를 유도하려는 조치이다.

이일권 감사관은 “지난해 청렴도가 상승한 데 이어 부패 방지 시책평가에서 1등급을 받았다”며 “안주하지 않고 부패 취약 분야의 지속적인 제도개선과 자정 활동으로 올해 청렴도 1등급을 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr