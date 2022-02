광양시의회, 포스코 지역 상생 촉구 성명서 발표

신사업 투자,지역 인재 채용, 지역사회와 상생 주문

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시의회는 22일 긴급 의원 간담회를 열고 포스코그룹의 지주회사 출범을 겨냥해 지역사회에 확산하고 있는 우려의 목소리를 강하게 전하면서 포스코가 지역사회와 상생해 나갈 것을 촉구하는 성명서를 발표했다.

광양시의회는 성명서를 통해 광양시민은 1980년대, 예로부터 철의 호수라고 불리던 금호도에 이른바 제철보국이라는 신념으로 무에서 유를 창조해낸 포스코 광양제철소의 초유의 역사를 잘 알고 있다며 포문을 열었다.

지주회사 설립에 대해 시의회는 철강사업체가 자회사로 위상이 격하되고, 미래 신사업에 비해 철강사업의 소외, 지주회사 사업장을 둘러싼 정쟁으로 광양지역 투자계획의 위축 등을 우려하는 시민의 우려가 커지고 있다고 지적했다.

이어 조상 대대로 이어온 삶의 터전을 포스코에 양보하고, 환경피해와 산업화가 가했져온 아픔을 감내하면서도 ‘우리 광양시, 우리 포스코’라는 믿음으로 지역기업 발전에 협조해온 광양시민을 포스코는 결코 잊어서는 안된다고 주장했다.

시의회는 또, 포스코가 지주회사 전환을 추진하는 과정에서 지역사회와 소통이 부족했다는 사실에 유감을 표하면서 앞으로 포스코가 광양시민의 뜻을 존중하고 지역 발전을 위해 더욱 협력할 것을 촉구하고 나섰다.

이날 성명서에는 포스코가 ▲기존에 계획한 광양지역의 주요 신사업 투자를 계획대로 추진할 것, ▲이차전지, 수소 등 미래 신사업을 추진하는 데에 포스코의 성장에 기여도가 높은 광양에 우선 투자할 것 등이 담겼다.

광양시의회 의원 일동은 이 외에도 ▲불합리한 구매제도 개선과 지역 업체 활용, 지역 인재 채용 확대, ▲지역사회와 소통 강화 등 포스코가 기업시민으로서의 역할을 다해줄 것을 강도 높게 주문하면서 지역사회와 상생 발전에 적극 나서라고 목소리를 높였다.

포스코는 지난 1월 28일 임시주주총회를 개최하고 그룹의 지속 발전과 기업가치 제고를 위해 미래 신사업 개발과 투자관리를 전담하는 지주회사 체제로 전환하기로 의결하고, 3월 2일 본격적인 지주회사 출범을 앞두고 있다.

광양시의회 진수화 의장은 “지난 세월 동안 포스코와 광양시가 궤도를 같이하며 성장 발전했듯이 앞으로 포스코가 지주회사 출범으로 인한 지역사회의 우려를 해소하려는 진정성을 보여야 한다”고 강조했다.

진 의장은 이어 “새로운 여정을 시작하는 포스코가 광양시와의 상생 발전을 도모해 나가도록 온 시민이 굳은 의지를 보여야 할 때”라고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr