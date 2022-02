“뛰어놀면서 배웁니다” … 울산교육청, 올해 ‘참 좋은 놀이터’ 20교 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산시교육청이 올해 초등학교 놀이터 공간 재구성사업인 ‘참 좋은 놀이터’ 대상학교 20곳을 선정했다.

‘참 좋은 놀이터’는 초등학교 어린이의 놀 권리를 보장하고 놀 수 있는 장소와 시간을 확보해 삶의 질 향상을 도모하기 위한 교육감 공약사업이기도 하다.

교육청은 2019년 2교, 2020년도 5교, 2021년 9교 조성에 이어 올해 공모로 20교를 선정했다. 선정된 학교에는 놀이터 조성비 5000만원을 각각 지원한다.

올해 선정된 20개 학교를 대상으로 업무담당자가 놀이터 조성 절차에 대한 이해를 돕기 위해 연수를 22일 시행했다.

작년 구축 학교인 범서초등학교 최민정 교사가 강사로 ‘놀이터 설계 단계부터 학생이 주도하는 놀이 공간 조성’을 위해 교육과정 연계 추진, 학생과 교사가 참여하는 방법 등 놀이터 만들기 과정과 조성사례를 소개했다.

사업은 올해 말까지 완성할 예정으로 진행되고 있으며 놀이터 조성 과정을 동영상으로 제작해 홍보할 계획이다.

울산교육청 관계자는 “참 좋은 놀이터 사업은 교육공동체가 함께 하는 놀이 문화 환경 조성으로 학생의 바른 인성 함양과 책임감과 주인의식을 동시에 만들 수 있는 민주시민교육의 또 다른 장이 되기를 바란다”고 말했다.

