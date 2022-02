아성다이소, 골프용품 기획전…“필드용품부터 연습용품까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 필드용품, 연습용품 등 70여 종의 상품을 선보이는 ‘골프용품 기획전’을 진행한다고 22일 밝혔다.

필드용품으로는 골프공, 골프장갑을 준비했다. 고반발 골프공은 코어 설계로 반발과 탄성을 극대화해 비거리를 늘어날 수 있도록 했다. 골프 장갑은 천연 양피로 제작되어 착용감과 그립감이 우수한 것이 특징이며, 사이즈 별로 준비돼 손의 크기에 따라 구매가 가능하다.

연습용품으로는 아이들과 골프놀이를 할 수 있도록 상품을 기획했다. 골프퍼팅 연습매트는 가로가 약 2m로 사이즈로 퍼팅 연습에 도움을 줄 수 있다. 골프 얼라인먼트 스틱은 스윙연습과 방향성 연습에 도움을 줄 수 있는 상품으로 초보자도 쉽게 따라할 수 있다.

다이소 관계자는 “골프는 즐기는 연령대가 다양해지면서 초보골퍼도 쉽게 접근할 수 있는 골프용품을 찾는 사람들이 많아지고 있다”며 “앞으로도 쇼핑의 즐거움이 가득한 기획전을 계속 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr