[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 ‘인도-태평양 협력에 관한 장관회의’ 계기 프랑스 파리를 방문 중인 정의용 외교부장관이 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관과 회담을 가졌다고 22일 밝혔다.

양 장관은 21일(현지시간) 우리나라와 인도간의 ‘특별 전략적 동반자관계(Special Strategic Partnership)’가 발전하고 있다고 평가하고, 양국간 협력 강화 방안을 모색해 나가기로 했다.

또 양국 관계 발전에 있어 인적 교류 증진의 중요성에 대한 공동의 인식을 재확인하고, 코로나19 상황으로 경색됐던 우리나라와 인도간 인적 교류를 더욱 활성화시키기 위해 노력해 나가기로 했다.

