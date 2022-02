한국포스증권·한국증권금융·파운트와 디지털금융 협력 체계 구축 MOU 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 한국포스증권은 한국증권금융, 파운트와 협력체계 구축을 위한 전략적 업무제휴(MOU)를 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 세 회사는 디지털금융 협력위원회를 구성한다. 구성된 협력위원회는 각 회사의 강점을 살려 협력 시너지 창출을 모색한다. 최우선 목표는 한국포스증권의 디지털금융 경쟁력 강화로 삼았다.

위원장으로는 한국포스증권 김욱중 대표이사를 임명하고, 증권금융과 파운트의 사내이사를 위원으로 구성했다. 또한, 위원회의 원활한 의사소통과 업무 지원을 위해 디지털 협력사무국을 설치하고, 상근직원을 배치한다.

파운트는 2015년 설립된 로보어드바이저 자산관리 선도업체로, 지난달 한국포스증권과 신주인수계약을 체결하고, 정부승인절차가 완료되는 대로 200억원을 투자하여 2대주주로 올라설 계획이다.

한편 한국증권금융이 2018년 12월 한국포스증권을 자회사로 인수 한 이후 한국포스증권은 개인형퇴직연금(IRP), 제휴대출상품을 출시했다. 고객자산 규모는 2018년말 1조2000억원에서 2021년말 4.0조원으로 245% 증가했다. 올 상반기에는 상품의 선택 폭을 넓히기 위하여 ETF매매시스템 구축을 완료할 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr