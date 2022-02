“5성급 호텔 5만원 싸게 간다”…G마켓·옥션, 국내숙박 추천 특가 행사

[아시아경제 전진영 기자] G마켓과 옥션이 오는 28일까지 ‘국내숙박 추천특가’ 프로모션을 진행한다. 프리미엄 호캉스를 위한 호텔부터 프라이빗한 풀빌라까지 지친 몸과 마음을 달랠 국내숙박 상품을 엄선해 선보이고, 할인쿠폰과 단독 특가상품 등 풍성한 혜택도 준비했다.

22일 G마켓과 옥션에 따르면 알뜰한 여행을 위해 모든 회원을 대상으로 40만 원 이상 구매 시 3만원 할인되는 쿠폰과, 80만 원 이상 구매 시 5만원 할인 가능한 쿠폰을 사이트 별로 매일 한 장씩 지급한다. 야놀자, 여기어때, 웹투어, 호텔스토리 등 일부 셀러 상품은 스마일페이에 등록된 삼성카드로 구매 시 최대 1만원까지 할인 적용되는 ‘5% 카드 즉시할인’ 혜택도 제공한다.

‘금주의 단독 특가’ 코너에서는 기획전 기간 중 매주마다 달라지는 G마켓, 옥션만의 단독 특가 여행 상품을 만나볼 수 있다. 이번 주에는 ‘제주 그랜드 조선 호텔 얼리버드’(최종혜택가26만원대), ‘서울 레스케이프 와인패키지’(19만원대), ‘곤지암리조트 바우처’(13만원대)를 소개한다.

기획전 대표 상품으로 제주 호캉스 제품을 할인가에 선보인다. ‘히든클리프 호텔앤네이쳐’는 최종혜택가 17만원대, ‘제주신화월드 신화관’은 최종혜택가 17만원대에 판매한다. 또한 누구나 한 번쯤 가보고 싶어하는 프리미엄 숙소인 ‘시그니엘 서울’(최종혜택가 43만원대), ‘호텔 파라다이스시티’(최종혜택가 25만원대), ‘아난티 힐튼 부산’(최종혜택가 28만원대) 등을 준비했다.

취향에 따라 선택해 여유롭게 휴캉스를 즐길 수 있는 ‘단독 특가객실’ 상품도 만나볼 수 있다. ‘쏠비치 진도리조트’는 최종혜택가 13만원대에, ‘세인트존스호텔’은 최종혜택가 8만원대에 판매하며, ‘정동진 썬크루즈호텔’은 최종혜택가 11만원대에 제공한다.

브랜드 별 초특가 상품을 선보이는 ‘브랜드위크’ 코너에서는 ‘소노벨 비발디파크’(최종혜택가 7만원대), ‘나인트리 프리미어 판교’(최종혜택가 11만원대), ‘하이원리조트’(최종혜택가 8만원대) 등을 한 자리에 모았다.

이외에도 지역별로 바로 체크인 가능한 호텔을 소개하는 ‘지역별 한눈에’ 코너는 물론, 오션뷰, 글램핑, 독채펜션, 반려동물 동반 가능 등 다양한 상품들을 큐레이션한 ‘맞춤별 테마’ 코너를 통해 편리하고 알뜰하게 휴캉스를 계획할 수 있다.

보다 자세한 내용은 G마켓과 옥션에서 ‘국내숙박 추천특가’를 검색하면 확인 가능하다.

이주철 G마켓 전략사업본부 본부장은 “다가올 봄을 맞아 가까운 국내 여행을 계획하는 고객들이 늘어남에 따라 국내숙박 프로모션을 선보인다”며 “합리적인 특가 제품은 물론, 지역과 취향별로 다양한 상품을 준비하였으니 봄맞이 여행준비 하기 좋은 기회가 될 것”이라고 전했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr