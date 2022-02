광주 북부소방서, 맨홀 사고 대비 인명 구조 훈련

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주북부소방서(서장 김희철)는 지난 18일부터~22일까지 119구조대원들을 대상으로 3회에 걸쳐 맨홀 안전사고 대비 구조 훈련을 실시한다고 21일 밝혔다.

맨홀사고 대비 훈련은 공간이 협소하고 밀폐된 맨홀 사고현장에서 발생 가능한 사고 유형 파악 및 현장대응능력 강화를 위해 추진된다.

이번 훈련은 ▲재난현장 표준작전절차 매뉴얼 숙지 ▲맨홀 구조기구 설치 및 인명구조 훈련 ▲맨홀장비 숙달훈련 ▲맨홀 안전사고 사례 공유 및 분석 등으로 진행된다.

또, 밀폐공간 내 구조작업 활동 시 유해가스 체류를 대비한 사전 환기, 유독가스 및 산소농도 확인, 공기호흡기 등 보호장구 착용 등 개인 안전 확보도 강조하여 실시된다.

조종훈 119재난대응과장은 "맨홀사고는 유해가스의 체류 가능성이 높을 뿐만 아니라 제한된 공간과 다양한 내부 시설로 인해 2차 사고의 위험이 높다"며 "정기적인 훈련을 통한 현장 대응능력 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.

