한국콜마는 지난해 별도 기준 영업이익이 656억원으로 전년 동기 대비 30.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 21일 공시했다.

같은 기간 매출액은 6328억원으로 3.9% 증가한 반면 당기순이익은 484억원으로 59.9% 감소한 것으로 잠정 집계됐다.

