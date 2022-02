조규일 진주시장, 스포츠파크 체육시설 현장 점검

올해 10월 준공 목표…동부권 생활체육 활성화 기대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 문산읍 진주스포츠파크 체육시설 확충공사 현장을 방문 점검했다고 21일 밝혔다.

진주스포츠파크 체육시설 확충공사는 동부권 내 부족한 체육시설의 인프라를 확충하고 시민의 건강 증진에 이바지하기 위해 총사업비 190억원을 들여 4만9740㎡에 축구장 2면, 양궁장, 운영본부와 각종 부대시설을 신설하고 궁도장을 확충하는 사업이다.

시는 2017년 지방재정 투자심사를 완료하고 2018년 타당성 조사 및 기본계획을 착수했다. 2019년 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역을 거쳐 2021년 실시계획인가와 토지수용 협의 등 각종 행정절차를 마치고 2021년 12월에 착공해 2022년 10월 준공을 목표로 사업을 진행 중이다.

시 관계자는 “진주스포츠파크 체육시설 확충을 통해 휴식과 다양한 활동 시설을 도입해 시민 건강과 건전한 여가생활을 충족시켜 줄 것”이라며 “또 전국 최고의 동계 훈련지로서 체육 기반을 조성하고, 각종 체육대회 유치를 통해 진주시 위상을 높일 것으로 기대한다”고 말했다.

