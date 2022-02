[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시에서 조원진 우리공화당 대선후보의 홍보물이 훼손돼 경찰이 수사에 나섰다.

21일 광주 서부경찰서에 따르면 이날 오전 6시 20분쯤 서구 치평동에서 도로 가장자리에 걸린 우리공화당 조 후보의 홍보 펼침막 일부가 찢어졌다는 신고가 접수됐다.

경찰은 펼침막 우측 상단이 부자연스럽게 찢어진 정황을 토대로 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등 경위를 파악 중이다.

공직선거법은 정당한 사유 없이 선거 벽보나 현수막을 훼손·철거하면 2년 이하의 징역 또는 400만원 이하의 벌금에 처하도록 규정한다.

