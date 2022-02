[부고] 문해주 한국과총 사무총장 모친상

▲박연금 마리아 별세, 문해주 한국과학기술단체총연합회 사무총장 모친상

20일 낮 12시 30분. 자/ 문송주, 문이주, 문왕주, 문해주, 문선중. 녀/ 문귀례, 문귀님

빈소 = 광주 남문장례식장 301호(광주광역시 남구 송하동 218-52번지)

발인 = 22일 전남 화순 천암리 선영(미사 오전 9시 화순 능주성당)

