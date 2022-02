KB자산운용 '디지털자산 펀드' 출시 준비 박차

KB자산운용, 디지털자산운용 준비위원회 출범

[아시아경제 황준호 기자] KB자산운용이 가상자산과 관련한 국내 규제 완화 이후 신속한 상품 출시를 위해 21일 디지털자산운용 준비위원회를 출범했다.

위원회는 인덱스퀀트 운용본부가 주축으로, 상품, 준법, 리스크, 전략 등의 9개 부서에서 팀장급 인력이 착출돼 만들어졌다. 국내외 디지털 자산시장 리서치를 통해 관련 상품을 선제적으로 출시하는 것이 목표다.

김홍곤 KB자산운용 인덱스퀀트 운용본부장은 "가상자산 현선물에 투자하는 ETF로 구성된 재간접펀드, 가상자산 테마의 주식형펀드 등을 최대한 빨리 출시하겠다"며 "고객대상 가상자산 컨퍼런스를 개최하고 정기간행물도 출간할 예정"이라고 설명했다.

특히 KB자산운용은 가상화폐 인덱스지수 개발을 통한 펀드를 준비하고 있다. 이어 전통자산과의 낮은 상관계수를 활용한 자산배분펀드와 해외 가상자산들을 활용한 원금보장 추구형상품 개발을 통해 퇴직연금 및 OCIO시장에서 활용한다는 복안도 가지고 있다. 시간불변 포트폴리오 보험전략펀드와 가상자산이 포함된 혼합형펀드도 준비를 검토한다.

해외 금융사들은 이미 우리보다 앞서 디지털 자산시장에 진출해 있다. 전세계에서 가장 많은 가상자산을 운용 중인 그레이스케일의 운용자산은 100억달러를 넘어섰다. 피델리티 자산운용은 캐나다에서 비트코인 현물 상장지수펀드를 출시한 바 있다.

아시아권에서는 싱가포르 최대은행인 DBS그룹홀딩스는 아시아금융기관 최초로 가상자산 거래소를 설립했다. 국내 은행권에서도 가상자산 수탁사업에 진출했다.

