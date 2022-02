이노션, 기아 슈퍼볼 EV6 광고 선호도 ‘자동차 브랜드 1위’

[아시아경제 임춘한 기자] 이노션 월드와이드는 미국 프로미식축구 챔피언 결정전 ‘슈퍼볼 2022’에서 공개한 기아 EV6 광고가 슈퍼볼 광고 선호도 조사에서 자동차 브랜드 1위, 전체 브랜드 4위를 차지했다고 21일 밝혔다.

올해 56회째를 맞은 슈퍼볼은 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 인근에 위치한 소파이 스타디움에서 열렸다. 미국종합일간지 USA 투데이는 경기 중계 방송 시 온에어된 총 70개 광고를 대상으로 집계한 실시간 온라인 투표를 통해 슈퍼볼 광고 선호도 조사 결과를 발표했다.

자동차 브랜드 1위, 전체 4위에 오른 60초 분량의 기아 광고 ‘Robo Dog’편은 경기 3쿼터 종료 후 공개됐다. 기아가 미국 시장에 선보인 해당 광고는 기아 첫 전용 전기차 EV6에 관한 것으로 영상에는 로봇 강아지 ‘스팟’이 등장한다. EV6의 전원공급 기능을 통해 로보독의 배터리를 완충하는 모습이 상징적으로 그려졌다.

미국 자동차 평가 전문 웹사이트 ‘카즈닷컴’에 따르면 해당 광고가 나간 뒤 기아 브랜드 페이지 트래픽이 921% 증가했다. 기아 홈페이지에 EV6 구매에 대한 문의가 쏟아지면서 홈페이지 방문자 수도 슈퍼볼 당일에만 48만여명이 몰렸다.

이노션 관계자는 “슈퍼볼이라는 대규모 스포츠 이벤트에 다년간 참가한 국내 유일의 광고회사로서, 올해 또한 슈퍼볼 광고 선호도 조사에서 우수한 성적을 거두며 글로벌 크리에이티브 역량을 다시 한 번 입증했다”며 “앞으로도 소비자들이 공감할 수 있는 콘텐츠와 완성도 높은 캠페인을 꾸준히 선보일 것”이라고 말했다.

