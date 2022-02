“친환경 브랜드 알린다”…롯데온, 이로온 브랜드 기획전

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 이달부터 지구를 생각하는 친환경 브랜드를 발굴하고 알리는 '이로온(ON) 브랜드' 프로젝트를 시작한다고 21일 밝혔다.

이 프로젝트는 비건, 업사이클링 등 지구에 이로운 경영활동을 펴는 브랜드를 찾아 매월 22일 온·오프라인 전시회와 기획전으로 소비자들에게 알리는 행사다. 롯데월드타워 1층에는 특별 전시장을 마련해 고객이 상품을 직접 경험할 수 있는 기회도 제공한다.

롯데온은 코로나19 사태 장기화로 배달, 포장 등 일회용품 소비가 늘면서 제로웨이스트의 필요성이 대두되는 등 친환경에 대한 관심이 높아지고 있는 점을 고려해 이번 프로젝트를 기획했다.

첫 번째 이로온 브랜드는 폐방화복 업사이클링 브랜드 ‘119레오’를 선정했다. 이 브랜드는 내구연한이 지난 소방복과 장비를 재활용해 가방·지갑 등 패션 상품을 제작해 판매하며, 판매 수익의 절반은 암 투병중인 소방관에게 기부를 하고 있다. 롯데온은 이달 22일부터 다음달 13일까지 119레오 브랜드 기획전을 진행하고 롯데월드타워 1층에서 전시회도 연다.

롯데온 관계자는 "가치 소비, 착한 소비 트렌드에 맞춰 판매 증진보다는 어떻게 하면 브랜드가 지닌 친환경 가치를 더 잘 전달할 수 있을지에 집중해 이번에 대대적인 프로젝트를 준비했다”며 “더 많은 고객들이 롯데온과 롯데월드타워 1층에서 열리는 전시와 행사를 통해 친환경 가치를 몸소 체험해보시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr