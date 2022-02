파미셀, 팬토믹스와 줄기세포치료 인공지능 예측모델 공동연구

[아시아경제 박형수 기자] 파미셀은 지난 17일 의료영상 인공지능 소프트웨어 개발 전문기업 팬토믹스와 바이오마커 및 인공지능 예측모델 공동연구를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 줄기세포치료제 치료효과 및 예후와 관련 있는 영상 바이오마커를 발굴하는 데 협력하기로 했다. 바이오마커를 바탕으로 예후 예측 모델을 개발한다.

구체적인 내용으로는 ▲줄기세포의 치료효과 및 예후 예측 영상바이오마커 발굴 ▲줄기세포의 치료효과 예측모델 개발 ▲영상분석 관련 연구 ▲연구인력의 교육 및 훈련 등이다.

팬토믹스는 의료영상 자동 분석 및 진단을 위한 인공지능 소프트웨서 개발 전문업체다. 기존 정성적 진단방식을 벗어나 인공지능과 빅데이터를 통한 정량적 진단 방법을 개발하고 있다. 지난해 12월에는 미국 FDA와 국내 식품의약품안전처로부터 심장 자기공명영상(MRI) 자동 분석 소프트웨어 3종의 판매 승인을 받았다.

파미셀 관계자는 "임상시험을 통해 얻은 데이터를 기반으로 급성심근경색 환자의 치료효과를 예측하는 바이오마커를 발굴할 예정"이며 "연구를 통해 줄기세포치료제의 치료 효율성을 증대시킬 수 있길 기대하고 있다"고 말했다.

