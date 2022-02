티몬, 해외여행 상품 동반자 50% 할인 이벤트…"특가에 티켓 선점"

'지금 해외여행' 영상에 댓글 달면 동반자 50% 할인

2월 무착륙 국제 관광비행 티켓도 9만9000원 특가

[아시아경제 김보경 기자] 티몬이 추후 해외여행 상품 예약 시 동반자 50% 할인을 받을 수 있는 특별 이벤트를 선보인다.

티몬은 모두투어와 함께 '지금, 해외여행' 기획전을 열고 하와이 등 12개 해외 지역의 현지 모습을 담은 영상을 공개했다고 20일 밝혔다. 오는 28일까지 여행지 영상을 보고 댓글을 남기면 추첨을 통해 추후 판매될 해외여행 상품 구매 시 반값 할인을 받을 수 있다.

하와이, 사이판, 괌, 방콕, 싱가포르, 시드니를 비롯해 베트남 인기여행지인 다낭, 나트랑, 푸꾸옥 지역별 당첨자는 동반자 50% 할인권 혜택이 지원된다. 두바이의 경우 버즈칼리파 전망대 50% 할인권, 터키는 이스탄불 프리미엄 야경투어 50% 할인권, 스페인은 해당 지역 상품 20만원 할인권을 지급한다.

참여 방법은 간단하다. 가고 싶은 여행지 영상이 담긴 상품 페이지의 상품문의란에 떠나고 싶은 이유, 지역과 관련된 사연 등을 남기면 된다. 각 지역별로 베스트 댓글을 1명씩 추첨해 3월 중 당첨자를 발표할 예정이다.

아울러 여행 유튜버들이 브이로그로 현지 모습을 담은 '유튜버 랜선여행' 영상도 티몬 기획전에서 만나볼 수 있다. 유럽, 미국, 일본 각지의 현장을 생동감 있게 담은 영상콘텐츠를 감상할 수 있다. 티몬은 해외여행이 본격화되면 유튜버와 공동 기획상품 등 콘텐츠를 강화해갈 계획이다.

무착륙 국제 관광비행 티켓도 특가에 선보인다. 오는 26일 인천 출발로 대구-부산-대마도 상공을 나는 에어프리미아항공 무착륙 비행 티켓을 9만9900원 특가에 선보인다. 26~27일 인천/김포 출발로 부산-후쿠오카를 상공하는 티웨이항공 무착륙 티켓도 11만9900원으로, 온라인면세점 최대 70% 할인을 누릴 수 있는 다양한 면세 혜택을 지원한다.

김학종 티몬 투어비즈 본부장은 "해외여행 티켓을 특가에 선점하고자 하는 수요가 늘며 이달 초 동남아 얼리버드 패키지를 판매하는 '10분어택' 행사에서 200여개가 판매되기도 했다"면서 "해외 곳곳에서 자가격리 및 입국 제한 조치를 완화하고 있는 만큼 앞으로 다양한 해외여행 상품을 준비해갈 것"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr