러 우크라 침공 가능성…연준 선호 美 물가지표 발표

[아시아경제 김현정 기자] 이번주 글로벌 시장은 러시아의 우크라이나 침공 가능성과 미국의 긴축 강도에 대한 전망이 영향을 미칠 것으로 보인다.

19일(현지시간) AFP통신에 따르면 해리스 부통령은 이날 독일 뮌헨에서 열린 뮌헨안보회의 이틀째 행사에서 "러시아가 우크라이나를 침공하면 미국은 동맹·파트너들과 함께 막대하고 전례없는 경제적 대가를 가할 것이란 점을 분명히 하겠다"고 말했다. 그는 그러면서 "이런 전면적이고 조정된 조치 부과는 책임을 져야 할 이들에게 큰 피해를 줄 것"이라고 강조했다.

해리스 부통령의 언급은 미국 정부가 러시아의 우크라이나 침공 가능성을 매우 높게 보는 상황에서 나왔다. 전날 조 바이든 미국 대통령 역시 백악관 연설에서 "수일 내에 러시아가 우크라이나를 공격할 것이라고 믿을만한 충분한 이유를 가지고 있다"며 블라디미르 푸틴 대통령이 침공을 결심했다는 증거를 가지고 있다고 말했다. 러시아 스푸트니크 통신 등 일부 언론은 러시아가 피란민 유입에 대비해 국경을 개방하는 등 자국 내 전쟁 대비 작업에 들어갔다고 보도했다.

미국의 긴축 강도를 가늠할 수 있는 물가지표도 발표된다. 주 후반인 25일에는 미국의 1월 개인소비지출(PCE) 이 발표되는 데 이 지표는 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가지표다.

미 상무부가 지난달 말 공개한 지난해 12월 PCE 물가지수는 1년 전보다 5.8% 오른 것으로 나타났는데, 이는 1982년 이후 40년 만에 가장 가파른 상승세다. 특히 에너지 가격이 30%, 식료품 가격이 5.7% 뛰었다.

연준은 오는 3월 15~16일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리인상을 단행할 것이 확실시 된다. 특히 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재는 3월 금리를 50bp 인상하는 안을 선호한다는 입장을 밝혔다. 투자은행 JP모건 역시 올해 Fed가 금리를 일곱차례 올릴 것으로 내다봤다.

이밖에 이번 주에는 기업들의 막바지 실적 발표도 이어진다. 22일에는 홈디포, 메이시스가 실적을 발표하고 23일에는 이베이, 헤르츠, 바클레이스의 실적이 나온다. 24일에는 알리바바, 모더나, 다임러, 비욘드 미트, 옥시덴털 페트롤리엄, 엣시 실적이 공개된다.

미국의 부동산 관련 지표도 잇달아 발표되는데, 22일에는 12월 S&P·케이스실러 주택가격지수와 지난해 4분기 주택가격지수, 24일에는 1월 신규주택판매가 공개된다. 같은날 미국의 주간 신규실업보험 청구자 수도 발표된다.

