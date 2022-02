현대두산인프라코어, 삼성물산과 '장비 무인화 기술' 공동개발

상용화 목표…건설분야 자동화 시장, 5년내 79억달러 성장 예상

[아시아경제 이혜영 기자] 현대중공업 그룹의 건설기계부문(현대제뉴인) 자회사인 현대두산인프라코어가 삼성물산과 함께 글로벌 건설현장 무인장비 시장 공략을 위한 기술 개발에 착수한다고 20일 밝혔다.

현대두산인프라코어과 삼성물산은 지난 18일 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 '건설 자동화·무인화 기술 상호협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 양사가 건설현장 무인장비 운용을 위한 공동 기술개발을 진행하는 것은 이번이 처음이다.

이번 MOU를 통해 양사는 성토작업(흙을 운반해 지반 위에 쌓는 작업)에 쓰이는 불도저, 다짐롤러 등의 장비 무인화 시스템을 개발하고 상용화에 나서는 것을 목표로 한다.

장비 무인화 시스템 개발은 레트로핏 형식으로 진행된다. 레트로핏은 기존 기계의 기능을 업그레이드하거나 네트워크 기술을 접목시켜 장비를 디지털화하는 것이다. 이는 신규 장비를 개발하는 것보다 시간 및 비용에 있어 효율적이다.

현대두산인프라코어는 지난 2019년 시연에 성공한 무인화 기술인 ‘컨셉트-엑스(Concept-X)’를 활용, 무인화 시스템 개발에 나설 계획이다. 특히 드론을 활용해 3차원으로 현장 정보 분석과 장비 관제가 가능한 ‘사이트클라우드’기술을 기존 운행 중인 불도저, 다짐롤러 등에 접목시킴으로써 성토작업 장비 무인화에 나선다.

삼성물산은 수력발전, 공항, 항만, 태양광 등 토목공사를 통해 축적된 경험과 빅데이터를 바탕으로 관제 기능이 포함된 시공·공정 계획과 다수의 무인장비를 운용할 수 있는 통합 관제 시스템을 구축한다.

양사가 추진하는 성토작업 무인화 기술은 이른 시일 내 상용화가 가능할 것으로 전망된다. 무인화 기술 개발 성공시 삼성물산이 시공하는 대형 공사 현장에서 실증을 할 예정이다. 성토 공사가 주요 공정인 대규모 댐, 공항, 택지개발, 도로 및 철도 공사에 주로 활용될 것으로 기대하고 있다.

글로벌 시장조사기관 얼라이드마켓리서치에 따르면 건설분야 자동화 로봇 시장규모는 2020년부터 2027년까지 연평균 23.3%씩 급성장해 2027년 78억 8030만달러(약 9조4400억여원)에 이를 것으로 전망된다.

현대두산인프라코어 이동욱 기술원장은 " 삼성물산이 갖고 있는 공사 관련 빅데이터와 우리가 보유한 무인화 기술이 합쳐 진다면 보다 안전하고 혁신적인 건설현장을 제시할 것으로 기대된다"며 "이번 기술 개발을 통해 건설분야 무인화, 자동화 시장을 선점하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

삼성물산 이병수 사업개발실장은 "건설현장의 안전성과 생산성을 향상시키기 위한 무인화 기술은 한 단계 도약을 위한 필수 과제"라며 "이번 현대두산인프라코어와의 기술 협력을 통해 스마트건설 시장을 선도하는 회사가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr