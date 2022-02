[올림픽]김보름 여자 매스스타트 결승 진출

준결승 2조에서 결승선 두 번째로 통과

스피드스케이팅 김보름(강원도청)이 여자 매스스타트 결승에 진출했다. 김보름은 19일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 2022년 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 매스스타트 준결승 2조에서 스프린트 점수 40점을 얻어 2위를 했다. 열두 바퀴까지 한 점도 받지 못했으나 결승선을 2위로 통과했다. 매스스타트는 여러 명의 선수가 열여섯 바퀴를 뛰며 경쟁하는 종목이다. 네 바퀴와 여덟 바퀴, 열두 바퀴를 1∼3위로 통과하는 선수들에게 각각 스프린트 포인트 3점과 2점, 1점을 차례로 부여한다. 결승선에서는 1위에게 60점, 2위에게 40점, 3위에게 20점, 4위에게 10점, 5위에게 6점, 6위에게 3점을 준다. 결승 경기는 같은 장소에서 오후 6시에 열린다. 한편 준결승 1조에서 뛴 박지우(강원도청)는 스프린트 점수 획득에 실패해 결승 진출이 좌절됐다.

