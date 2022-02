무단 취식하던 中 경찰 쫓아냈다고…스타벅스, '취두부 테러' 당했다

[아시아경제 황수미 기자] 한 스타벅스 직원이 외부 음식을 무단 취식한 중국 공안을 쫓아냈다가 오히려 현지 누리꾼의 비난을 받고 있다.

18일 중국 인민일보는 최근 충칭의 한 스타벅스 직원이 야외 좌석에서 외부 음식을 먹던 공안 4명을 쫓아냈다고 보도했다.

보도에 따르면 이날은 주말을 맞아 스타벅스에 많은 손님이 몰렸다. 매장 내부는 물론 외부까지 빈 좌석이 없었다.

이때 공안 4명이 야외 좌석에 앉아 도시락을 무단 취식하고 있었고, 이를 본 고객들이 불편 신고를 하자 직원이 이들에게 좌석을 비워 달라고 요구했다.

매체는 이를 보도하며 오히려 스타벅스 측이 공안을 대우하지 않았다고 지적했다. 또 외부 음식 취식 금지라는 규정과 직원 교육 방침을 비판했다.

중국 누리꾼들도 "중국인의 정서에 반하는 기업이다" "평소 공안을 우습게 알았으니 이런 행동을 하는 것이다" 등 직원의 행동을 문제 삼았다.

그뿐만 아니라 중국인들은 해당 스타벅스 앞에 조화를 두거나 냄새가 지독한 취두부를 놓고 가는 등 테러를 하고 있는 것으로 전해졌다.

결국 스타벅스 측은 공식 사과문을 통해 "다른 고객들이 야외에 마련된 좌석 이용을 요구하면서 이를 마련해주기 위해 직원들의 부적절한 언행으로 공안에게 오해를 불러일으켰다"며 고개를 숙였다.

이를 접한 해외 누리꾼은 황당한 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "직원은 해야 할 일을 했을 뿐"이라며 "누가 봐도 공안 잘못인데 왜 스타벅스가 사과하는지 모르겠다"고 했다. 또 다른 누리꾼은 "중국에서 스타벅스 운영하기 참 힘들겠다"고 했다.

