"인격적 성숙의 계기 되길" 표창원, 4년 전 김보름 언급 사과

[아시아경제 황수미 기자] 표창원 전 더불어민주당 의원이 2018 평창 동계올림픽 팀추월 경기에서 왕따 주행 논란에 휩싸였던 스피드스케이팅 선수 김보름(29)에게 사과의 뜻을 밝혔다.

19일 표 전 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 과거 자신이 김보름 선수를 언급한 글을 공유하며 "혹여 추가된 돌이었다면 진심으로 깊이 사과드린다"고 했다.

그러면서 2022 베이징 동계올림픽 매스스타트 경기에 나서는 김보름 선수를 향해 "억울한 누명을 벗고 당당히 다시 빙판에 섰다"며 "잃어버린 세월을 되돌릴 순 없겠지만 많은 격려와 응원으로 긍지와 자부심, 마음의 평온 되찾길 기원한다"고 응원했다.

앞서 김보름은 4년 전 평창올림픽에서 노선영, 박지우와 함께 스피드스케이팅 팀추월 경기에 출전했다가 왕따 주행 논란에 휩싸였다. 경기 후 노선영은 자신이 왕따를 당했다고 주장했고 김보름은 여론의 뭇매를 맞았다. 당시 김보름은 사죄하고 매스스타트에 출전해 은메달을 목에 걸었지만, 대중의 반응은 싸늘했다.

이와 관련해 표 전 의원은 지난 2018년 2월24일 김보름 선수를 향해 "팀추월 문제가 인격적인 성숙의 계기가 되리라 믿는다"며 "진솔한 사과와 노선영 선수와의 화해로 다시 전 국민의 사랑을 받는 스타로 거듭나길 기원한다"고 했다.

또 "진짜 큰 문제는 운동만 알고 살아온 선수들보다 빙상계와 연맹의 고질적 파벌"이라며 "꼭 고쳐야 한다"고 지적하기도 했다.

올림픽 이후 문화체육관광부 감사 결과, 고의적인 따돌림은 없었다는 결론이 나왔다. 그러나 이미 큰 상처를 받은 김보름은 심리 치료를 받으며 힘든 시간을 보내야 했다.

이후 김보름은 지난 2019년 1월 자신이 노선영으로부터 지속적인 괴롭힘을 당했다고 폭로한 데 이어 2020년 11월 노선영을 상대로 2억원의 손해배상 소송을 제기했다.

지난 16일 서울중앙지법 민사합의36부(부장판사 황순현)는 "피고(노선영)는 원고(김보름)에게 300만 원을 지급하라"며 원고 일부 승소 판결을 했다. 판결문을 통해 김보름이 노선영을 따돌린 게 아님을 분명히 한 것이다.

판결 후 김보름은 자신의 SNS를 통해 "2018년 2월24일. 그 이후 정말 많이 힘들었고 포기하고 싶었다. 제일 힘들었던 건 피해자와 가해자가 뒤바뀐 채 거짓이 진실이 되고 진실이 거짓이 되는 상황에서 재판을 시작하게 됐고, 그날 경기에서 아무런 문제가 없었음이 이제야 밝혀지게 됐다"고 밝혔다.

그러면서 "4년이 지났지만 아직도 내 마음속에 머물러 있던 평창… 이제 진짜 보내줄게. 안녕. 평창. 잘 가"라고 덧붙였다.

한편 김보름은 이날 오후 4시 스피드스케이팅 매스스타트 경기에 출전한다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr