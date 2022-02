햄스터 3시간 동안 묶어두고 "자해하네"…사진 올린 학대자

동물권 단체, 사진 올라온 온라인 커뮤니티 폐쇄 요구

최근 길고양이 산 채로 불태우는 영상 올라오기도

[아시아경제 임주형 기자] 동물권 단체 '케어'가 최근 국내 한 온라인 커뮤니티 게시판에 동물을 학대하는 사진이 잇따라 공유되고 있다면서, 게시판 폐쇄를 촉구하고 나섰다.

18일 '케어'는 공식 인스타그램에 쓴 글에서 "이번에는 햄스터를 고문, 학대하는 사진과 영상이 게시됐다"라며 "햄스터 학대자도 동물보호법 위반으로 고발해 수사에 들어가도록 할 것"이라고 밝혔다.

케어 측에 따르면 논란이 된 '햄스터 고문 사진'은 지난 16일, 유명 온라인 커뮤니티인 '디시인사이드'(디시)의 한 게시판에 올라왔다.

사진을 보면, 햄스터 한 마리가 나무 막대에 다리가 묶인 채 매달려 있는 모습이다. 글 작성자는 "햄스터도 자해를 한다"며 "겁에 질려 눈을 계속 뜨고 있는데 사람처럼 패닉이 온 게 맞나"라고 묻기도 했다.

또 "옷장에 3시간 묶어놨더니 눈 색이 하얗게 변했다. 백내장이 온 것 같다', "(햄스터가) 죽을 것처럼 신음해서 일단 풀어줬다", "현 상태는 주사기로 물을 먹여도 미동이 없는데 기운을 차리면 다시 잘 키워 볼 것"이라고 말했다.

이를 두고 케어 측은 "동물 학대 순위가 끝도 잔혹해진다. 조만간 작성자를 동물 학대 혐의로 고발할 것"이라고 강조했다.

한편 '디시'에서는 최근 고양이를 잔혹하게 학대하는 영상이 올라와 논란이 불거진 바 있다.

지난달 28일 디시의 '야옹이 갤러리'에는 길고양이를 산 채로 태우는 장면이 포착된 영상이 게재됐다. 영상 게시자는 다음날 "포획 틀에서 고양이가 탈출을 시도했다"며 얼굴에 화상을 입은 고양이 사진을 올렸다.

영상과 사진을 본 누리꾼들은 즉각 비판의 목소리를 높였다. 그러나 글 작성자는 반성하는 모습을 보이기는커녕, "더 많은 고양이를 태워야겠다"라고 새 글을 올렸다.

이후 국민신문고를 통해 고양이 학대자에 대한 민원이 여러 차례 접수됐고, 서울 강남경찰서가 내사에 착수했다. '카라' 등 동물권 단체들 또한 경찰에 고발장을 접수했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr