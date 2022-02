尹 '박정희 정신' 외쳤다…"미래를 준비한 분"

18일 경북 구미에 위치한 박정희 전 대통령 생가 방문

"경제·사회 혁명 다시 제대로 배우겠다"

[아시아경제 금보령 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '박정희 정신'을 강조했다.

윤 후보는 18일 오후 경북 구미에 위치한 박정희 전 대통령 생가를 방문해 "지금 세계적인 대전환기고 코로나19로 인해 우리가 새로운 미래를 준비하고 개척해야 한다"며 "박 전 대통령의 경제·사회 혁명을 지금의 시대에 맞춰서 다시 꼼꼼하게 제대로 배워야겠다는 생각을 하게 됐다"고 밝혔다.

윤 후보는 박 전 대통령에 대해 "경제개발 5개년 계획을 실행하고, 농촌 새마을운동을 통해서 대한민국의 경제·사회의 혁명을 이뤄낸 분"이라며 "미래를 준비했다. 우리나라 미래를 위해 투자했다"고 말했다.

이날 박 전 대통령 생가에는 주최 측 추산 1000명의 윤 후보 지지자들이 몰려들었다. 일부 지지자들은 바이올린을 연주하면 윤 후보를 맞이했다.

윤 후보는 박 전 대통령 생가에 마련된 방명록에 "박정희 대통령의 경제·사회 혁명 다시 제대로 배우겠습니다"라고 적었다.

이어 윤 후보는 구미역으로 이동해 유세를 이어갔다. 그는 이곳에서도 "여러분 뵙기 전에 박 전 대통령 생가를 다녀왔다. 박 전 대통령은 경제개발계획, 농촌 새마을운동으로 경제·사회혁명 이룩한 분이다. 완전히 이 나라 바꾼 분이다. 그게 혁명이다"라며 "시대에 뒤떨어진 좌파 사회혁명이론이 아니고 나라 살리고 국민 살리는 그게 바로 진정한 혁명 아니면 무엇이겠나. 이게 바로 제가 늘 말하는 상식"이라고 강조했다.

구미를 발전시킬 수 있는 공약도 내놨다. 윤 후보는 "지금 기업들이 많이 떠나서 섭섭하지 않나"라며 "여러분이 키운 윤석열이 구미 제2의 영광을 다시 만들겠다"고 목소리 높였다. 그러면서 그는 "제도를 개혁해 많은 기업들이 구미와 경북에 내려올 수 있게 여건을 만들고 지역 제2 도약을 만들어내겠다"고 덧붙였다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr권현지 기자 hjk@asiae.co.kr