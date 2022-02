넥스트아이, 中 면세 플랫폼 한국화장품·미용기기 독점 공급…성공적 출발

[아시아경제 박형수 기자] 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,330 전일대비 95 등락률 +7.69% 거래량 22,646,976 전일가 1,235 2022.02.18 15:12 장중(20분지연) 관련기사 넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 ‘SOMIGO’ 독점 공급업체 선정…"첫 선적 마쳐"넥스트아이, NFT 블록체인 신사업 진출…크루즈 NFT 기업 아트로그와 협력넥스트아이, 국내 친환경 세제 브랜드 ‘레인보우샵’ 중국 판권 확보…성신상사와 협약 close 가 중국 대형 백화점 그룹 ‘왕푸징(王府井)’, 호텔 그룹 ‘BTG Homeinns Hotels’ 산하의 면세 쇼핑 플랫폼 소미고(SOMIGO)에서 화장품을 출시했다.

넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,330 전일대비 95 등락률 +7.69% 거래량 22,646,976 전일가 1,235 2022.02.18 15:12 장중(20분지연) 관련기사 넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 ‘SOMIGO’ 독점 공급업체 선정…"첫 선적 마쳐"넥스트아이, NFT 블록체인 신사업 진출…크루즈 NFT 기업 아트로그와 협력넥스트아이, 국내 친환경 세제 브랜드 ‘레인보우샵’ 중국 판권 확보…성신상사와 협약 close 는 소미고에 수출한 화장품 초도물량을 선보인지 10일 만에 주문량 70%를 달성했다고 18일 밝혔다. 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,330 전일대비 95 등락률 +7.69% 거래량 22,646,976 전일가 1,235 2022.02.18 15:12 장중(20분지연) 관련기사 넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 ‘SOMIGO’ 독점 공급업체 선정…"첫 선적 마쳐"넥스트아이, NFT 블록체인 신사업 진출…크루즈 NFT 기업 아트로그와 협력넥스트아이, 국내 친환경 세제 브랜드 ‘레인보우샵’ 중국 판권 확보…성신상사와 협약 close 는 소미고와 한국 화장품, 미용기기 등에 대한 독점 공급 계약을 체결했다.

넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,330 전일대비 95 등락률 +7.69% 거래량 22,646,976 전일가 1,235 2022.02.18 15:12 장중(20분지연) 관련기사 넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 ‘SOMIGO’ 독점 공급업체 선정…"첫 선적 마쳐"넥스트아이, NFT 블록체인 신사업 진출…크루즈 NFT 기업 아트로그와 협력넥스트아이, 국내 친환경 세제 브랜드 ‘레인보우샵’ 중국 판권 확보…성신상사와 협약 close 가 지난 1월 수출한 초도물량은 화장품 22개 SKU(단일제품), 총 18만7810개 제품이다. 수입물품에 대한 중국 당국의 코로나19 방역 지침에 따라 7일간의 방역조치 완료 후 보세창고에 입고했다. 중국 최대 명절인 춘절 장기 연휴가 끝나고 실질적인 판매가 시작됐다.

넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,330 전일대비 95 등락률 +7.69% 거래량 22,646,976 전일가 1,235 2022.02.18 15:12 장중(20분지연) 관련기사 넥스트아이, 중국 면세 전자상거래 업체 ‘SOMIGO’ 독점 공급업체 선정…"첫 선적 마쳐"넥스트아이, NFT 블록체인 신사업 진출…크루즈 NFT 기업 아트로그와 협력넥스트아이, 국내 친환경 세제 브랜드 ‘레인보우샵’ 중국 판권 확보…성신상사와 협약 close 관계자는 "중국 소비자들의 폭발적인 인기로 기초 화장품을 비롯한 주요 상품이 매진되며 합산 주문량 70%를 넘어섰다"며 "소미고측에서 빠르게 2차 물량에 대한 수출 요청을 하는 상황이라 이르면 이달 내에 3차 물량 수출도 진행될 것으로 보인다"고 말했다.

현재 준비 중인 2차 수출 물량은 61개 SKU, 총 33만3155개 제품이다.

회사 관계자는 "판매를 통해 소미고 플랫폼 내 소비자가 어떤 브랜드와 제품을 선호하는지 명확하게 알게 됐다"며 "2~3차에는 남성제품, 헤어제품, 건강보조식품 등 더욱 다양한 상품을 수출해 SKU를 늘릴 것"이라고 말했다.

소미고는 중국 8대 면세 면허업체 가운데 하나다. 왕푸징 그룹과 BTG Homeinns Hotels 그룹의 회원 네트워크를 기반으로 한 면세 전자상거래 플랫폼이다. 빠른 신상품 출시와 복잡한 외화결제 시스템 면제, 15일 결제주기, 무관세 정책으로 상품 공급업체의 빠른 자금회전을 돕는다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr