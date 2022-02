"민주당 대선 포기했나"‥ 이광재, '부산 원정 골프'에 강원 지지자 거센 비판

이광재·박재호 의원, 13일 부산서 골프

이광재, "부족한 처신, 죄송하다" 사과

[아시아경제 라영철 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 미래경제위원장이자, 당내 차기 강원도지사 후보로 거론되는 이광재 의원이 대선을 코앞에 두고 골프를 친 사실이 드러나면서 당내뿐 아니라 강원지역 민주당 지지자들로부터도 거센 비판이 일고 있다.

18일 민주당에 따르면, 이 의원은 공식 선거운동 개시를 앞둔 지난 13일 같은 당 소속 박재호 의원(부산 선대위 상임선대위원장)과 부산의 한 골프 클럽에서 골프를 쳤다.

두 의원은 해당 클럽의 정회원인 지인을 통해 게스트 자격으로 이날 골프를 친 것으로 알려졌다.

이에 당 내부에선 두 의원을 징계해야 한다는 목소리와 함께 실제로 두 의원에 대해 해촉 직전 상황까지 간 것으로 전해졌다.

선대위는 언론을 통해 "어려운 선거 상황에서 적절치 않은 행동이라는 지적이 많았다"며 "향후 기강을 바로잡기 위해서라도 조치를 해야 한다는 얘기가 나왔다"고 전했다.

한편, 강원지역 민주 지지자들 사이에서도 비판의 목소리가 이어졌다.

원주의 한 민주당원은 "아무리 공식 선거운동 전이라도 정권교체 여론이 높은 상황에서 선거운동에 앞장서야 할 지도부가 한가하게 골프나 쳐서야 되겠냐"며 지적했다.

춘천의 한 지지자는 "이번 대선 패배하면 지역구 의원도 싹 갈아치워야 한다"면서 "일 안 하는 국회의원은 앞으로 절대 뽑아줘서는 안 된다"며 일침을 가했다.

인제와 홍천군의 지지자는 "민주당은 대선 포기했나, 이미 전의를 상실한 것 같다", "골프장 다니는 거 보니 기득권 행세하는 거냐"며 각각 비판했다.

민주당 선대위는 두 의원에 대해 해촉 조처는 하지 않고 '강력 경고' 한 것으로 전해졌다. 두 의원은 "부족한 처신을 했다"며 사과했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr