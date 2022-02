20대 여성 다리에 검정색 ‘액체 테러’ 후 사라진 40대男 긴급체포

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동대구역에서 젊은 여성들의 다리에 검은 액체를 뿌리고 사라진 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

대구 동부경찰서는 지난 14~15일 동대구역 복합환승센터에서 20대 여성 2명에게 성분을 알 수 없는 검은 액체를 분사한 용의자를 검거했다고 18일 밝혔다.

경찰은 ‘액체 테러’ 사건 용의자인 40대 남성 A씨를 이날 오전 9시 15분께 경북 경산시에 있는 자신의 집 앞에서 긴급 체포한 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 14일 동구 신천동 동대구역 복합환승센터 앞에서 한 20대 여성의 다리에 액체를 뿌리고 달아났다.

15일에는 다른 20대 여성이 자신의 바지에 검은색 액체를 누군가 뿌리고 달아났다고 신고했다. 당시 여성들은 모두 혼자 있었으며, 경찰은 같은 인물이 한 짓으로 판단하고 용의자를 추적해왔다.

경찰은 CCTV 분석과 목격자 등을 상대로 탐문 수사를 벌였다.

경찰 관계자는 “현재 범행 경위와 동기 등을 수사 중이고 검은 액체가 무엇인지 감정하고 있다”며 “곧 구속영장을 신청할 예정”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr