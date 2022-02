광주노동청, 건설현장 '안전모 지급' 등 관리·감독 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방고용노동청(청장 황종철)은 공단·기술지도기관에서 통보된 불량건설현장을 중심으로 감독을 실시한다고 18일 밝혔다.

80억원 미만 건설현장 안전모 지급·착용률 70%이상 달성으로 사망사고 감축을 위해 추진됐다.

노동청·공단·기술지도기관과 협업체계를 구축하고 건설업 사망사고 감축을 위한 간담회를 개최할 계획이다.

80억원 미만 건설현장에 대한 공단 패트롤 점검, 기술지도기관 건설재해예방기술지도 시 현장별 안전모 지급·착용률 평가를 병행한다.

불량 현장은 감독대상으로 우선 선정하고 우수 현장·근로자는 격려할 예정이다.

또 분기별 안전모 지급·착용 집중 단속기간을 운영할 예정이다.

광주노동청 관계자는 “이번 안전모 지급·착용 상시평가를 통해 건설현장의 전반적인 안전의식 향상과 안전모 미착용으로 인한 사망사고의 획기적 감소를 기대할 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

