[아시아경제 문혜원 기자] 몬스터 에너지는 2022 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 스프링에 출전한 젠지 이스포츠 롤 팀을 응원하기 위해 다음 달 2일까지 몬스터 에너지 홈페이지에서 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

이벤트는 몬스터 에너지 홈페이지에서 젠지 이스포츠 롤 팀에게 응원 메시지를 남겨 응모할 수 있다.

몬스터 에너지는 추첨을 통해 ▲1등 젠지 2022 시즌 유니폼과 몬스터 에너지 24캔 들입 1박스 (2명) ▲2등 몬스터 에너지 데스크 매트와 젠지 스티커팩(10명) ▲3등 몬스터 에너지 6캔 들입 1팩 (20명)을 제공할 예정이다.

