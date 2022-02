웰크론, 봄맞이 이사·웨딩 이벤트 실시

[아시아경제 최동현 기자] 웰크론이 공식 온라인몰 '웰크론몰'을 통해 ‘이사·웨딩 인증 이벤트’를 실시한다고 18일 밝혔다.

연중 진행되는 이번 이벤트에서는 이사를 앞둔 고객이나 예비 신혼부부를 대상으로 기능성 침구와 홈데코, 생활용품 등 웰크론몰의 다양한 상품을 특별한 가격에 구매할 수 있는 전용 할인 쿠폰을 제공한다.

또 ‘베이커리 침구 시리즈’를 비롯해 이불부터 쿠션, 카페트까지 MD가 추천하는 인테리어 콘셉트와 테마별 상품을 선보이고 최대 50% 할인된 가격에 판매한다.

대표적으로는 따뜻한 색감으로 포근한 공간을 연출하는 '요거트 알러지케어 침구 시리즈', 선명한 블루컬러로 밝은 분위기를 조성하는 '디저트 알러지케어 차렵패드세트' 등 감성 라이프스타일 브랜드 퓨어슬립의 기능성 침구를 할인된 가격에 만날 수 있다.

특히 이사나 결혼을 인증한 고객에게는 웰크론몰 전 품목에 적용 가능한 15% 할인 쿠폰도 증정한다. 웰크론몰 이벤트 페이지를 통해 입주계약서나 청첩장, 예식장 계약서 등을 인증하면 이벤트 쿠폰이 지급된다.

이와 함께 웰크론몰 카카오톡 친구 추가나 애플리케이션 다운로드 시 웰크론몰에서 사용할 수 있는 적립금을 각각 추가 제공한다. 웰크론몰의 다양한 이벤트와 혜택에 대한 자세한 내용은 웰크론몰 공식 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.

웰크론몰 관계자는 “코로나19로 인해 결혼이나 이사 준비에 어려움을 겪었던 분들을 응원하는 마음을 담아 맞춤 혜택과 이벤트를 마련했다”며 “다가오는 봄을 맞아 새집의 공간 활용과 침실 스타일링에 필요한 아이템들을 합리적인 가격에 만나는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr