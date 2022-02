중진공, 창업 초기 스타트업 위한 'IR마트' 개최

피네보, 프로카센 등 바이오·플랫폼 스타트업 6개사 참여

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 18일 창업 초기 스타트업의 투자유치를 지원하기 위한 '2022년 제1차 KOSME IR마트(투자유치설명회)'를 개최했다고 밝혔다.

코로나19 확산 예방을 위해 비대면 플랫폼을 활용해 진행한 이날 행사에는 중진공 성장공유형 대출 지원기업 중 후속투자 유치를 희망하는 창업초기 스타트업 6개사가 참여했다.

투자설명회를 진행한 기업은 ▲피네보(심정석 대표, 클라우드 기반 지급결제 시스템) ▲프로카젠(변석수 대표, 전립선암 진단키트 및 서비스) ▲팜킷(양선홍·이한솔 공동대표, 샐러드 정기구독 플랫폼) ▲이지트러스트(박재용 대표, 블록체인 기반 P2P 전자계약 플랫폼) ▲펩토이드(정하윤 대표, 바이오연구개발 및 화장품 제조) ▲엠엑스바이오(이재현 대표, 치주질환 치료제) 등이다.

이날 행사에는 발표기업들이 속한 분야와 업종에 투자경험과 전문성을 가진 민간 벤처캐피털이 다수 참여해 투자 심사와 질의응답을 진행했다.

중진공은 짝수달 셋째 주 금요일마다 'KOSME IR마트'를 정기 개최해 벤처캐피털 등 민간 투자자와 후속투자 유치를 희망하는 우수기업의 지속적인 참여를 이끈다는 계획이다.

김학도 이사장은 "KOSME IR마트에 참여한 스타트업은 중진공이 기술력과 성장성을 인정한 우수기업으로 이번 투자유치 설명회를 통해 벤처캐피털과 금융기관의 후속투자가 이뤄지길 기대한다"며 "중진공은 이들 기업이 혁신과 변화를 이끄는 미래 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 했다.

