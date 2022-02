세종 실크리버 "세레니티CC로 재탄생"

[아시아경제 노우래 기자] 중부권 명문 골프장 세종 실크리버 컨트리클럽&갤러리가 ‘세레니티CC(사진)’로 다시 태어났다.

다음홀딩스는 17일 "세레니티(Serenity)에는 마음의 평온, 맑고 고요함, 청명한 하늘 등의 뜻이 내포돼 있다"며 "현재의 골프장 이미지를 고스란히 담아낸 것"이라고 설명했다. 전체 골프장 부지는 45만여평이다. 코스 설계가인 그레이엄 마쉬가 디자인했고, 2003년 회원제골프장으로 개장했다. 다옴이 2020년 인수한 뒤 클럽하우스, 코스, 조경, 락커룸, 진입 도로 등을 재정비했다.

클럽하우스는 미송과 은은한 조명을 사용해 감각적인 인테리어로 단장했다. 레스토랑은 최고급 국내산 식자재를 활용해 안전하고 믿을 수 있는 다이닝을 선보인다. 코스는 2000여 그루의 소나무에 대대적인 전지작업을 진행해 새로 조경수를 심은 듯한 효과다. 벙커 모래는 최고급 주문진 규사로 교체했다. 현재는 9홀을 확장하는 공사를 실시하고 있다. 조만간 27홀 규모의 코스를 완성한다.

온천수 스파와 사우나, 화장실 라커룸 등 편의 시설은 모던하고 깔끔하다. 골프장 부지 내에 리조트인 세레니티 힐스(Serenity Hills)를 조성하기 위해 착공계를 제출한 상황이다. 골프장 회원과 향후 리조트 회원이 함께 이용하고 즐길 수 있는 최고급 ‘커뮤니티’ 시설이다. 또 ‘한국의 나폴리’ 삼척 장호항에 고급 휴양리조트를 오픈하기 위해 세레니티 코브(Serenity Cove)의 개발 사업에 착수했다.

