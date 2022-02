"영부인 될 상인가"vs"정치하면 이혼"…같은 관상가 만난 李·尹 부부

관상·풍수 전문가 백재권 교수

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보가 과거에 '같은 관상가'를 찾은 사실이 알려졌다. 관상·풍수 전문가인 백재권 사이버한국외국어대학교 겸임교수는 여야 부부들을 만난 사실을 공개했다.

16일 백 교수는 월간조선 인터뷰를 통해 지난 2017년 더불어민주당 대선 경선 당시 이 후보 부부를, 윤 후보가 서울중앙지검장에 발탁된 뒤 윤 후보 부부를 만난 적이 있다고 밝혔다.

이 후보 부부와의 만남을 주선한 것은 한 언론사 대표로, 2017년 더불어민주당 대선 경선이 진행될 때 만났다고 한다. 윤 후보 부부와의 만남은 윤 후보 후배이자 백 교수와 친분이 있는 인사가 주선했으며 시기는 윤 후보가 서울중앙지검장으로 임명되고 얼마 되지 않을 때라고 한다.

백 교수는 "이 후보와 4시간 정도 이야기를 나눴다. 이 후보에게 어떻게 하면 대통령이 되는지 희망적 이야기를 많이 했다"며 "그 정도로 이 후보 관상이 좋았다. 차기 여당 대통령 후보가 되기에 부족함이 없었다"고 전했다.

백 교수가 이 후보에게 "타인 말을 잘 안 듣는 관상인데 어떻게 (관상을 보러) 나오게 됐느냐"고 묻자, 이 후보는 "그렇지 않습니다. 저 (다른) 사람 말 잘 들어요"라고 답했다고 한다.

그는 김혜경 씨를 두고 "차분했고 흡족한 표정이었다"고 전했다. 김혜경 씨는 백 교수에게 "내가 영부인 될 관상인가요", "우리 둘(이 후보와 김혜경 씨) 중에 누가 더 관상이 좋은가요" 등의 질문을 던졌고, 이에 백 교수는 "사모님보다 이 후보 관상이 더 좋다"고 답했다고 한다.

백 교수는 윤 후보 부부와의 만남도 회상했다. 그는 윤 후보에 대해 '굉장히 특이한 사람'이라고 평가하며 자신의 미래에 대해 물어보는 대신 "관상이나 풍수는 어떻게 학문적으로 연구 대상이 되고, 현실에 적용이 되는 것이냐"는 등의 질문을 던졌다고 했다.

또 당시 정치와 관련한 얘기가 나오자 윤 후보의 아내 김건희 씨가 "우리 남편은 순수한 사람이어서 정치와는 안 맞는다. 정치 한다면 이혼 도장 찍어야 한다"고 말했고, 이에 윤 후보는 웃으면서 "안 한다는데 왜 그런 걱정을 하느냐"고 했다고 전했다.

백 교수는 두 후보 부부의 관상에 대해서도 얘기했는데, 이 후보는 '살쾡이상', 윤 후보는 '악어상'이라고 규정했다. 이어 "살쾡이상은 까칠한 면이 있지만, 야성(野性)이 강하고 영리한 관상"이라며 "이 후보가 거기에 해당한다. 이 후보는 달변가이자 전투력도 상당하다. 쇼맨십도 뛰어나 유권자들의 마음을 사로잡는다. 현대 정치에 잘 맞는 인물"이라고 덧붙였다.

김혜경 씨는 '퓨마상'으로 카리스마 있고 쿨하고 활동력이 강한 상이라고 했다. 그는 "신세대 여성으로 좋은 관상이다. 커리어우먼 스타일이며 활동력이 강한 퓨마상"이라며 "권력에도 관심이 있고, 남편을 성공시키려고 다양한 노력을 한다. 퓨마상은 카리스마가 있어 화나면 무섭다. 반면 사람이 쿨하고 시원하다"고 부연했다.

반면 윤 후보의 관상은 '악어상'이라고 했다. 그는 "악어는 부패한 고기를 먹어 치워 강(江)을 정화하는 동물이다. 강물을 정화하듯 세상을 정화하는 게 윤 후보의 사명이다. 평온한 세상에 악어는 별 쓰임이 없다. 난세에는 영웅이 될 수도 있는 인물이 악어상"이라고 말했다.

김건희 씨는 '공작상'으로 "어쩌다 난관이 닥치더라도 (난관을) 피해 가는 상"이라며 "악어는 권력은 매우 강한데 귀(貴)함이 없다. 그래서 직급이 올라가면서 고통을 많이 당한다. 김건희 씨가 공작상이라 남편(윤석열)에게 대접받고 산다"고 전했다.

한편 백 교수는 두 후보 부부와 만난 사실을 공개한 이유에 대해 "대선을 코앞에 두고 자꾸 나와 윤 후보 부부의 만남을 왜곡해 전달하는 일부 인사와 언론이 있다"면서 "선거가 임박하면 (왜곡이) 더 심해질 것 같아 바로 잡고자 한다"고 강조했다.

그러면서 "대통령이 되고자 하는 당사자가 관상이나 풍수를 안 본다는 건 현실적으로 불가능에 가깝다"며 "역대 대통령 중 관상이나 풍수, 사주 등 역술을 참고 안 한 사람은 거의 없을 것이다. 여야를 막론한 역대 대선 후보와 기업가 대부분이 관상이나 풍수에 관한 조언을 참고했다. 대통령 거의 모두가 그랬다. 그걸 이상하다고 볼 수 없다"고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr