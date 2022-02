CJ대한통운 퇴직자들 "정부 불법 점거 노조 즉각 체포해야"

CJ대한통운 퇴직사우 모임 CJ대한통운동우회 성명서 발표

"법치주의 국가서 폭력과 불법 난무 안돼"

[아시아경제 유현석 기자] CJ대한통운 퇴직사우 모임인 CJ대한통운동우회가 민주노총 택배노조 CJ대한통운본부(택배노조)의 파업과 본사 불법 점거에 대해 법치주의 국가에서 폭력과 불법 난무해서 안된다며 정부의 엄벌이 필요하다고 주장했다.

CJ대한통운동우회 17일 성명서를 통해 "택배노조라는 폭도의 무리들이 본사를 불법적으로 점거하고 후배들 수십여 명이 상처를 입었다"며 이 같이 밝혔다.

동우회는 "서울의 한복판에서 수백여명이 기업의 본사 정문을 때려부수고 난입해 평범한 직장인들을 집단으로 폭행하는가"라며 "본사의 정문이 깨부숴져 바닥에 나뒹굴고 사랑하는 후배들이 쓰러지고 짓밟히는 것을 보는 우리의 눈에서는 피눈물이 흘러내린다"고 전했다.

이와 함께 동우회는 정부의 처벌이 필요하다고 일갈했다. 동우회는 "택배노조라 불리는 폭도들은 즉각 불법 점거를 중단하고 물러가야 된다"며 정부는 평범한 시민들을 기습적으로 습격해 상해를 입히고 불법으로 기업을 점거한 폭도들을 즉각 체포해 엄벌에 처해 줄 것을 요청한다"고 강조했다. 이어 "법치주의 국가에서 이 같은 무도한 폭력과 불법이 난무해선 결단코 안될 일"이라고 덧붙였다.

CJ대한통운동우회는 CJ대한통운에서 임직원 퇴직자들의 모임이다. 약 500여명으로 구성됐다.

